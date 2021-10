Renfe ofereix més de 16.500 places addicionals en trens d'AVE i llarga distància a Catalunya durant el pont del Pilar

L'operadora programa trens amb el doble de la capacitat habitual fins al 17 d'octubre

Actualitzada 08/10/2021 a les 09:23

Renfe ofereix més de 16.500 places addicionals en trens d'AVE i llarga distància a Catalunya per facilitar la mobilitat dels viatgers durant el pont del Pilar. La companyia pública ha programat la circulació de trens amb el doble de la seva capacitat habitual fins al pròxim 17 d'octubre. Durant aquesta setmana, Renfe ofereix 9.020 places més al corredor entre Barcelona i Madrid i 1.196 al corredor mediterrani entre Figueres i Alacant. Des de l'11 i fins al 17 d'octubre s'augmentaran 4.140 places al corredor nord-est i 2.392 al mediterrani. Finalment, els festius pel pont del Pilar no es veuran afectats per la vaga de maquinistes que ha causat caos ferroviari al llarg dels últims dies.