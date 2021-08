L'erradicació de la covid és viable, més que la pòlio, segons experts

Els principals reptes resideixen a assegurar una cobertura vacunal i poder respondre amb la suficient rapidesa a les variants

Actualitzada 10/08/2021 a les 13:47

L'erradicació mundial de la covid-19 és «probablement factible» i més que per a la poliomielitis, encara que considerablement menys que per a la verola, assenyalen experts, per als qui els principals reptes són assegurar l'alta acceptació de la vacuna i respondre a les variants del virus.Aquestes són algunes de les conclusions d'una anàlisi que inclou una puntuació comparativa dels factors tècnics, sociopolítics i econòmics de les tres infeccions, i que també assenyala, entre els desafiaments, l'aconseguir la necessària cooperació internacional enfront del «nacionalisme de les vacunes».Per als signants de l'estudi publicat a BMJ Global Health, la vacunació, les mesures de salut pública i l'interès mundial per aconseguir aquest objectiu a conseqüència dels enormes estralls financers i socials, fan possible l'erradicació.Però els principals reptes resideixen a assegurar una cobertura vacunal prou alta i poder respondre amb la suficient rapidesa a les variants que puguin eludir la immunitat, afegeixen els experts de la Universitat Otago Wellington (Nova Zelanda).Per estimar la viabilitat de l'erradicació de la covid-19, definida com «la reducció permanent a zero de la incidència mundial de la infecció causada per un agent específic com a resultat d'esforços deliberats», els autors la van comparar amb altres dues plagues víriques per a les quals es disposava o disposa de vacunes, la verola i la poliomielitis.Els investigadors van utilitzar un sistema de puntuació de tres punts per a cadascuna de les 17 variables, entre elles la disponibilitat d'una vacuna segura i eficaç; la immunitat per a tota la vida; l'impacte de les mesures de salut pública; la gestió governamental eficaç dels missatges de control de la infecció.A més, la preocupació política i pública per les repercussions econòmiques i socials o l'acceptació de les mesures de control.Les puntuacions mitjanes en l'anàlisi van sumar 2,7 per a la verola, 1,6 per a la covid i 1,5 per a la poliomielitis.«Encara que la nostra anàlisi és un esforç preliminar, amb diversos components subjectius, sembla situar l'erradicació de la covid-19 en l'àmbit del possible, especialment en termes de viabilitat tècnica», afirmen.Reconeixen que, en relació amb la verola i la poliomielitis, els reptes tècnics de l'erradicació de la covid-19 inclouen la pobra acceptació de la vacuna i l'aparició de variants més altament transmissibles que poden evadir la immunitat, superant potencialment els programes de vacunació global.«No obstant això, l'evolució viral té els seus límits, per la qual cosa cal esperar que el virus acabi aconseguint la seva màxima aptitud i que puguin formular-se noves vacunes», argumenten.Per als investigadors, altres desafiaments serien els elevats costos inicials (per a la vacunació i la millora dels sistemes sanitaris) i aconseguir la necessària cooperació internacional enfront del 'nacionalisme de les vacunes' i l''agressió anticientífica' mediada per governs».La persistència del virus en els reservoris animals també pot frustrar els esforços, però això no sembla ser un problema greu, suggereixen.D'altra banda, destaquen l'»interès mundial sense precedents en el control de la malaltia i una inversió massiva en la vacunació contra la pandèmia».I a diferència de la verola i la poliomielitis, la covid-19 també es beneficia de l'impacte afegit de les mesures de salut pública, com els controls fronterers, el distanciament social, el rastreig de contactes i l'ús de mascaretes, que «poden ser molt eficaces si es despleguen bé».L'eliminació de la covid-19 s'ha aconseguit i mantingut durant llargs períodes en diverses jurisdiccions de la regió d'Àsia-Pacífic, «proporcionant una prova de concepte que l'erradicació global és tècnicament possible», resum.La verola es va declarar erradicada en 1980 i dos dels tres serotips del poliovirus també han estat erradicats a nivell mundial.