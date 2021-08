Alerten de la presència de listeria en diversos lots de botifarra de la marca Salgot

Els productes afectats s'han distribuït a Catalunya, Aragó, Balears, Madrid i País Valencià

Actualitzada 11/08/2021 a les 09:05

Catalunya ha posat en coneixement de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) la presència de 'listeria monocytogenes' en diversos lots de botifarra negra, negra tradicional i bull de llengua de la marca Salgot. Els lots afectats són el 211804 i 212019 de botifarra negra, el 211804 de botifarra negra tradicional i el 212017 de bull de llengua. Aquests productes s'han distribuït a Catalunya, Aragó, Illes Balears, Madrid i País Valencià. Amb la informació disponible no hi ha constància de cap cas associat a aquesta alerta. L'AESAN ha recomanat a totes les persones que tinguin aquests productes que no els consumeixin i els retornin al punt de compra.