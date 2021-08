Protegir-se del sol, beure aigua i fer àpats lleugers, mesures per fer front a l'onada de calor

Espanya afrontarà a partir de demà la onada de calor més intensa i llarga de l'estiu, amb temperatures de fins a 45 graus en alguns punts del sud

Hidratar-se sense esperar a tenir set, portar roba lleugera i de color clar, àpats menjars lleugers, limitar l'exposició al sol i evitar fer esport en les hores centrals del dia són algunes de les recomanacions de les autoritats sanitàries per fer front a la primera onada de calor d'enguany.I és que Espanya afrontarà a partir de demà, dimecres, una onada de calor que, segons les prediccions meteorològiques, serà la més intensa i llarga de l'estiu, amb temperatures de fins a 45 graus en alguns punts del sud, i que es prolongarà almenys fins a mitjans de la setmana que ve.Davant aquesta situació, la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, igual que el Ministeri de Sanitat i altres organismes com l'OCU, han elaborat una sèrie de recomanacions, entre elles demanen que s'estigui atent als grups de risc (nadons, nens petits, ancians, persones soles o malalts crònics).Per evitar cops de calor, es recomana beure aigua per a estar hidratats, no abusar de les begudes amb cafeïna ni de refrescos ensucrats i evitar l'alcohol, que afavoreix la deshidratació; vigilar els menjars, amb plats lleugers (amanides, fruites o sopes) i protegir-se del sol amb cremes solars.A banda d'aquestes mesures, s'aconsella als ciutadans romandre en llocs frescos, a l'ombra o climatitzats, reduir l'activitat física i evitar fer esport a l'aire lliure en les hores centrals del dia, igual que vestir amb roba lleugera, folgada i de teixits transpirables.Igualment s'adverteix que mai s'ha de deixar a cap persona en un vehicle estacionat o tancat (especialment a nens, ancians o malalts crònics) i que les medicines han de mantenir-se sempre en un lloc fresc, perquè no els afecti la calor.Les autoritats sanitàries adverteixen també que cal acudir al metge si apareixen símptomes que poden haver estat provocats per les altes temperatures (sequedat, pell enrogida, pols feble i/o accelerat, mal de cap, malestar general, confusió, etc.).D'altra banda, Protecció Civil recorda que les altes temperatures faciliten els incendis forestals i per a prevenir-los demana que es presti especial atenció a les normes de la comunitat autònoma sobre prevenció d'incendis i períodes autoritzats per a realitzar cremes controlades.Després de recordar que les negligències provoquen gran part dels incendis forestals, aquest organisme que depèn del Ministeri de l'Interior demana als ciutadans que evitin tirar cigarrets, escombraries i, especialment, ampolles de vidre que fan efecte lupa amb el sol.Recorda que està prohibit encendre focs o fogueres a la muntanya i terrenys pròxims i que només es pot acampar en zones autoritzades, ja que aquestes compten amb mesures de protecció davant d'un possible incendi i és més fàcil l'evacuació, i que cal avisar al 112 immediatament si es descobreix un foc.Una altra de les recomanacions de Protecció Civil és que en cas de veure's sorprès per un incendi, cal anar sempre a zones de gran visibilitat i lliures de combustible, evitant així endinsar-se a la muntanya o al bosc.