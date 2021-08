La variant delta continua estenent-se a la Xina, que extrema precaucions

Ara són les províncies centrals del país les més afectades

Actualitzada 10/08/2021 a les 18:50

Continuen els confinaments selectius i els test massius

Distribuïdes més de 1.700 milions de dosis de la vacuna

La variant delta del coronavirus continua estenent-se a la Xina, amb un rècord de 108 contagis per transmissió local notificats avui, que les autoritats busquen aplacar amb confinaments parcials, restriccions als viatges i test massius en diferents punts del país.Aquests 108 positius suposen un lleu repunt respecte als 94 del dilluns, els 75 del dissabte i els 81 del diumenge, segons les dades ofertes aquest dimarts per la Comissió Nacional de Salut del país.Dels casos locals dels quals es va donar avui part, 50 es van detectar a la província oriental de Jiangsu, principal origen del rebrot, atribuït a la neteja sense protecció adequada d'un avió d'Air China procedent de Rússia en el qual viatjava un contagiat.No obstant això, són ara les províncies centrals del país les més afectades, amb 37 nous casos en Henan, 15 en Hubei i 16 en Hunan.De moment, els brots no han deixat morts, però hi ha 54 casos greus -sis més que al vespre- entre els 1.702 contagiats encara actius al llarg del país.Preocupa també la situació a la ciutat de Yangzhou, en Jiangsu, que acumula 26 casos greus i 6 crítics, en la seva majoria pacients d'avançada edat que es van contagiar en els sovint abarrotats salons del popular joc de taula xinès del 'mahjong', recull la premsa local.En conseqüència, les autoritats provincials han enviat més de 4.000 treballadors sanitaris a aquesta localitat, que acumula uns 350 casos en les últimes tres setmanes, per a tractar als malalts i ajudar en les tasques per a contenir el virus.Les autoritats xineses van respondre als brots amb múltiples rondes de test massius i confinaments parcials en les zones que considera de risc, provocant que la xifra de pacients en observació hagi passat dels 8.577 registrats el 22 de juliol als 49.980 registrats en l'últim part d'avui.Dels 15 casos notificats avui en Hubei, quatre es van trobar en Wuhan, ciutat que va diagnosticar la setmana passada els seus primers casos per transmissió local després de més d'un any sense presentar infeccions.Mentrestant, la veïna localitat de Jingmen va registrar avui 22 casos entre infeccions locals i asimptomàtiques -que no entren en el recompte oficial de casos confirmats-, amb el conseqüent confinament de més d'uns 2.000 residents i la suspensió del transport públic en algunes zones.Mentrestant, Pequín acumula tres dies sense contagis després de confirmar vuit casos locals la setmana passada, la qual cosa no evita que continuïn actives les restriccions per a viatjar a la capital xinesa des de les zones en les quals s'hagin detectat contagis.Així mateix, les autoritats pekinesas recomanen als seus residents no abandonar la ciutat «si no és estrictament necessari» i que segueixin les mesures de prevenció «rigorosament», entre les quals es troba mostrar un codi verd en les aplicacions de salut del telèfon mòbil per a poder entrar en espais públics o usar taxis.Segons els experts xinesos, els brots estaran «controlats» al voltant del 23 d'agost si es mantenen les actuals mesures de prevenció contra la covid.I encara que la Xina roman inamovible en la seva política de «tolerància zero» contra el virus, alguns experts com Feng Zijian, ex subdirector del Centre per al Control i la Prevenció de Malalties, opinen que el país hauria de preparar-se per a «optimitzar» la durada i intensitat de les mesures.Mentrestant, els mitjans del país recolzen la postura oficial, i el diari Xina Daily va comentar en un editorial que «no hi ha lloc per plantejar-se un canvi d'estratègia en la lluita contra la covid».En aquest sentit, el director de la Comissió Nacional de Salut, Dt. Xiaowei, va expressar en els últims dies que el país ha de trobar «deficiències» en la prevenció primerenca de casos i gestionar-les «de manera estricta».«Cal construir una barrera sòlida contra els casos importats i defensar-se dels rebrots. El més important és consolidar els resultats reeixits fins ara», va delimitar.Els experts insisteixen en la vacunació, encara que segons l'epidemiòleg Zhong Nanshan, la variant delta fa que la Xina necessiti inocular al 83,3% de la seva població, de 1.411 milions de persones, per a aconseguir la immunitat de ramat.Fins ara, el país ha administrat 1.795 milions de dosis de les seves vacunes, segons la Comissió Nacional de Salut, que no publica dades de quantes persones han rebut la pauta completa de vacunació.