La Moncloa defensa que busca solució al preu de la llum «des del primer dia» i responsabilitza anteriors governs del PP

Culpa en part al PP

El PP carrega contra la Moncloa

Montero ha atribuït els preus rècord de la llum al cost de les matèries primeres en l'àmbit internacional -la tona de CO₂ i el gas-. La ministra d'Hisenda ha dit que cal «revisar el funcionament del mercat elèctric» en l'àmbit europeu de forma «urgent» perquè sospita que té «distorsions». «Espanya no ho pot fer sola», ha afirmat.D'altra banda, la titular d'Hisenda ha culpat anteriors governs del PP. Segons Montero, els populars són «força responsables» de la situació actual perquè el pas de José María Aznar i Mariano Rajoy per la Moncloa va ser «nefast per a la política energètica». «Es van carregar l'impuls a les energies alternatives», ha dit.Si s'hagués continuat l'aposta del PSOE amb José Luis Rodríguez Zapatero, «avui no estaríem assistint a un preu desorbitat de l'energia», ja que es tindria capacitat per generar i emmagatzemar energies renovables i no se seria tan dependent d'altres fonts com el carbó, amb preus disparats, ha argumentat Montero.Per la seva banda, el PP ha carregat contra la Moncloa pels preus de la llum. La vicesecretària de Política Social dels populars, Ana Pastor, ha exigit en una entrevista a RNE aquest matí la convocatòria urgent de la Diputació Permanent del Congrés perquè comparegui la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. «Han de sortir i donar la cara», ha dit Pastor.Pastor ha instat el govern espanyol a emprendre les reformes estructurals necessàries, però ha lamentat que la Moncloa «no té ni una sola idea que resolgui el problema». La diputada del PP també ha criticat que el PSOE critiqués el PP des de l'oposició quan el rebut pujava, però que ara sembli que «no passa res».Montero ha respost que «no té cap sentit» que el PP estigui demanant explicacions d'una situació que ha generat i ha insistit que el govern espanyol està «impulsant canvis perquè el preu de l'energia sigui sostenible» i ha reivindicat la mesura del bo social perquè no hi hagi talls de subministraments.