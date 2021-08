L'onada de calor posa en risc la salut de les persones grans, que tendeixen a deshidratar-se

Sofreixen una sèrie de canvis fisiològics que altera la seva percepció de la temperatura

Actualitzada 10/08/2021 a les 16:32

L'onada de calor prevista per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) des d'aquest dimecres suposa un risc per a la salut de tots, però sobretot per a les persones grans, ja que tenen una menor percepció de les altes temperatures i corren el perill de deshidratar-se.Les persones d'edat avançada sofreixen una sèrie de canvis fisiològics que altera la seva percepció de la temperatura i fa que tinguin «menor sensació de calor de la qual hi ha realment», ha explicat en una entrevista amb l'Agència Efe Aurora Cruz, geriatra del Complex Hospitalari de Toledo.Aquests canvis es produeixen perquè els mecanismes nerviosos de la pell no detecten bé la calor i, com a conseqüència, els majors prevenen menys les altes temperatures i beuen menys aigua, per la qual cosa tenen «més risc de deshidratació i que les patologies que pateixen empitjorin», ha detallat.Així mateix, ha afegit que els majors tendeixen a prendre menys líquid, la qual cosa suposa un major risc en èpoques de calor per als pacients amb malalties cardiològiques i de la pell, i encara més per a les persones amb demència, perquè «s'obliden més de beure aigua».Els símptomes que poden avisar d'una falta d'hidratació són mal de cap, boca seca, no suar i tenir la pell calenta, entre altres, i, segons ha declarat la geriatra, en pacients amb deterioració cognitiva la desorientació, l'agitació o, per contra, la somnolència, poden constituir altres símptomes.D'altra banda, Aurora Cruz ha explicat que els ancians són conscients que han de protegir-se durant les hores de sol, «però la resta del temps, no», per la qual cosa no tenen determinades precaucions com anar més desabrigats de l'habitual o portar una ampolla d'aigua si surten a passejar.A més, ha manifestat que els majors estan acostumats als seus horaris i els costa canviar la seva rutina a l'estiu, com treure a les seves mascotes a una hora diferent o, en comptes de passejar a la tarda, fer-ho a la nit o a primera hora del matí.Els mètodes de prevenció són una bona aportació de líquid que, en el cas dels ancians, poden ser infusions, aigua saboritzada amb llimona o sucs de fruita amb aigua, «perquè no sigui únicament aigua», ha recomanat Aurora Cruz.També ha aconsellat reduir el consum d'alcohol, tenir la casa ventilada i sortir al carrer amb barret i amb crema protectora.Aquestes recomanacions serveixen per a tothom, però la geriatra ha posat l'accent en l'ús de protecció solar i la realització d'esport en els joves.Per a aquest dimecres hi ha activades onze alertes per calor, tres d'elles taronja (risc important) en les comunitats d'Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura, on en moltes zones és molt probable que al migdia els termòmetres aconsegueixin els 40 graus.