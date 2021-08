Adicae alerta del risc d'una nova bombolla immobiliària: «Estem al pas previ»

L'Adicae adverteix que en els últims vuit anys l'import mitjà dels préstecs hipotecaris para a la compra d'habitatge a Espanya s'ha incrementat un 27,84%, situant-se al juny d'enguany en 142.755 euros de mitjana. En el mateix mes de l'any 2013, la quantia mitjana se situava en 111.664 euros, segons les dades de l'últim informe del Consell General del Notariat. Això se suma al creixement paral·lel tant del número de préstecs –en un 87% en comparació amb l'any anterior- com el de la compravenda d'habitatges, que ho ha fet en un 71%. «Aquest increment progressiu de l'import dels préstecs per comprar-se una casa fa que el 2021 s'acosti perillosament a les xifres de 2007 i 2009», ha assegurat l'associació de consumidors i usuaris.Adicae observa una «Espanya de dues velocitats» també en el mercat immobiliari, que implica que per a les persones que viuen en zones costaneres o grans ciutats es faci cada cop més difícil assumir les despeses derivades de l'habitatge. «Segons dades recents de l'INE, un 13,5% dels consumidors han tingut retards en el pagament de rebuts vinculats al seu habitatge o compra a terminis», ha explicat l'associació. «Sis de cada deu espanyols reconeixen no poder estalviar res i un 7,3% necessita demanar diners per arribar a final de mes», ha afegit Adicae, que reclama no «repetir errors del passat». «Calen polítiques d'habitatge realment dirigides als consumidors i centrades en l'accés a l'habitatge en condicions assumibles i sense abusos», ha conclòs.