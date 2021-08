Un percentatge «alarmant» de joves sofreix depressió o ansietat per la covid

Segons un estudi, un de cada quatre joves experimenta símptomes de depressió clínicament elevats

Un percentatge «alarmant» de nens i adolescents està sofrint, a escala mundial, problemes de salut mental a causa de la pandèmia, segons un estudi que estima que un de cada quatre joves experimenta símptomes de depressió clínicament elevats i un de cada cinc, símptomes d'ansietat també elevats.Es tracta d'una metanàlisi realitzada per la Universitat de Calgary (el Canadà) que reuneix dades de 29 estudis, en els quals van participar 80.879 joves de tot el món; els resultats es publiquen en la revista JAMA Pediatrics.Aquests mostren que els símptomes de depressió i ansietat s'han duplicat en nens i adolescents en comparació amb l'època anterior a la pandèmia, resumeix un comunicat de la universitat.«Les estimacions mostren que un de cada quatre joves a tot el món experimenta símptomes de depressió clínicament elevats, mentre que un de cada cinc té símptomes d'ansietat clínicament elevats», subratlla Nicole Racine, qui agrega: «El més alarmant és que aquests símptomes s'agreugen amb el temps».La metanàlisi -que incorpora 16 estudis d'Àsia oriental, quatre d'Europa, sis d'Amèrica del Nord, dos d'Amèrica Central i del Sud i un d'Orient Mitjà- també mostra que els adolescents de més edat i les noies experimenten els nivells més alts de depressió i ansietat.«Sabem per altres estudis que els índexs de depressió i ansietat en els joves tendeixen a fluctuar amb les restriccions», afirma per la seva part Sheri Madigan, una altra de les autores, qui assenyala que quan s'imposen més restriccions, els índexs pugen.«Estar socialment aïllat, allunyat dels seus amics, de les seves rutines escolars i de les interaccions socials ha demostrat ser molt dur per als nens».Aquesta investigadora relata que quan va començar la covid-19, la majoria de la gent va pensar que seria difícil al principi, però que els nens i joves estarien millor amb el temps, a mesura que s'adaptessin i tornessin a l'escola, però «es va prolongar durant més d'un any i per a aquests aquest és un període realment important de les seves vides», resumeix Madigan.Racine agrega que per a molts adolescents aquesta pèrdua va ser especialment impactant: «Una vegada que entres en l'adolescència comences a diferenciar-te dels membres de la teva família i els teus companys poden arribar a ser la teva font més important de suport social».«Aquest suport es va reduir en gran manera i en alguns casos va faltar per complet durant la pandèmia».En particular, els adolescents de més edat es van perdre esdeveniments vitals, com a graduacions, esdeveniments esportius i diverses activitats per a aconseguir la majoria d'edat.«Aquests nois no s'imaginaven que quan es graduessin, mai arribarien a acomiadar-se de la seva escola, dels seus professors o amics (...) i hi ha un procés de duel associat a això», indica Racine.Els elevats símptomes de salut mental en els joves estan augmentant i això és un problema que no ha de subestimar-se.Es tracta d'un desajustament per a ells perquè no poden predir com serà el seu entorn, i «sabem que quan el seu món manca de previsibilitat i controlabilitat, la seva ment es ressent».Per això, les científiques recomanen més suports en aquest camp de la salut mental per a nens i adolescents en aquests moments de necessitat.