Un fàrmac israelià aconsegueix curar el 93% dels pacients greus per coronavirus

Actualitzada 09/08/2021 a les 12:38

El Centre Mèdic Sourasky de Tel-Aviv ha desenvolupat un nou fàrmac amb el qual un 93% de tots els pacients amb quadres greus de covid-19, reben l'alta un termini de cinc dies, avança 'The Jerusalem Post'.L'EXO-CD24 es troba en la segona fase de l'assaig clínic. Es tracta d'una «fórmula innovadora basada en aposomes enriquits amb CD24, administrats per aspiració directa als pulmons per erradicar la tempesta de citocines produïda com a resultat de la infecció de covid-19». La infecció per coronavirus té dues etapes, una primera semblant a la grip i que no necessita tractament, i una segona que es presenta entre el 5% i el 7% dels pacients, generalment amb patologies o de grups de risc, i es caracteritza per una hiperactivitat del sistema immunitari.Aquesta tempesta de citocines és la que aconsegueix frenar aquest nou fàrmac. La televisió estatal israeliana va informar que es demanarà al Comitè de Hèlsinki al Ministeri de Salut continuar els assajos clínics.