Un estudi confirma la fiabilitat limitada dels tests d'antígens davant l'aparició de noves variants

Un estudi demostra que aquestes proves ràpides van passar per alt a 4 de cada 10 persones que van donar positiu en les proves de PCR

Actualitzada 09/08/2021 a les 12:58

Les proves d'antígens van passar per alt 4 de cada 10 positius

Les proves ràpides d'antígens podrien demostrar una important inexactitud a l'hora de detectar les noves variants del SARS-CoV-2 quan s'apliquen càrregues virals mitjanes o baixes. Així ho ha constatat l'estudi COVID-19 Antigen Study (COVAG Study), realitzat pel proveïdor de serveis de diagnòstic mèdic Synlab, les universitats de Heidelberg i Graz (Alemanya) i un gran centre de proves de covid-19 a Stuttgart (Alemanya).Aquest estudi, que constitueix una de les avaluacions sistemàtiques més completes de les proves ràpides d'antígens en un entorn real, confirma una precisió significativament menor de les proves ràpides d'antígens en comparació amb les proves PCR, determinant la sensibilitat real de les proves ràpides d'antígens en aproximadament un 60%.Concretament, els resultats indiquen que la sensibilitat real de dues proves ràpides d'antígens comunament utilitzades i considerades fiables, se situen només en el 60,4% i el 56,8%, respectivament, en comparació amb les proves de PCR. A més, l'estudi COVAG ha confirmat una menor sensibilitat de les proves d'antígens quan es tracta de detectar noves variants del virus, com la variant alfa, en comparació amb la seva sensibilitat quan es detecta el SARS-CoV-2 de tipus salvatge.En aquest sentit, 338 dels 2.215 individus que van participar en l'estudi van donar positiu per al SARS-CoV-2 utilitzant el mètode de prova PCR. No obstant això, d'aquests 338 casos positius, les dues proves ràpides d'antigen només van identificar a 204 i 192 participants, respectivament, com a portadors del virus. En altres paraules, les proves ràpides d'antígens van passar per alt a 4 de cada 10 persones que van donar positiu en les proves de PCR per al SARS-CoV-2.En aquest cas, la càrrega viral va ser el factor més decisiu per a la detecció del virus. De fet, només els individus amb una càrrega viral molt alta van ser detectats de manera fiable com a portadors del virus mitjançant les proves ràpides d'antigen. No obstant això, el virus ja es propaga amb una càrrega viral mitjana o baixa.A més, l'estudi COVAG ha estat el primer a investigar la dependència de les variants de les proves ràpides d'antigen en mostres amb càrregues virals de moderades a altes. Per al SARS-CoV-2 de tipus salvatge, la sensibilitat de les dues proves d'antigen ràpid es va determinar amb un 87,7% i un 84%, respectivament. No obstant això, pel que fa a la variant alfa, la sensibilitat de les mateixes proves va ser només del 77,1% i el 72,3%, respectivament. No obstant això, en comparació amb altres variants circulants, la variant alfa té la menor desviació estructural del SARS-CoV-2 de tipus salvatge.