Revelen l'origen dels grans tsunamis generats per terratrèmols moderats

Actualitzada 09/08/2021 a les 20:03

Un estudi liderat per l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona ha aconseguit revelar el mecanisme físic que produeix els anomenats «terratrèmols de tsunami», sismes de magnitud moderada que produeixen tsunamis destructius, així com l'origen de les seves característiques i la seva causa.Segons ha informat l'entitat, el descobriment, publicat a la revista Science Advances, permet aprofundir en el coneixement d'aquesta classe particular de sismes, que malgrat la seva magnitud moderada provoquen tsunamis destructius perquè se solen percebre feblement i, per tant, colpegen la costa inesperadament.Fins ara, cap model havia permès explicar les raons per les quals aquest tipus d'esdeveniments tenen lloc i per què causen tsunamis «desproporcionadament grans».En el treball del ICM-CSIC, l'equip investigador ha utilitzat un model conceptual -desenvolupat prèviament per dos dels autors de l'estudi, la qual cosa els va valer el Premi Ciutat de Barcelona 2020- amb el qual han pogut demostrar que totes les característiques els terratrèmols de tsunami es poden explicar, predir i quantificar aplicant aquesta metodologia.Al marge de l'elevat potencial tsunamigénico, les característiques anòmales d'aquesta mena d'esdeveniments inclouen una localització pròxima a la superfície, una durada llarga, una propagació lenta de la ruptura sísmica i vibracions del terreny entre febles i moderades.«La clau radica a estimar amb precisió les variacions d'elasticitat de les roques que envolten la falla a la profunditat on té lloc la ruptura sísmica, per al que és necessari utilitzar registres sísmics i aplicar tècniques avançades de tomografia», ha explicat l'investigador Valentí Sallarès, autor principal de l'estudi.Segons Sallarès, a més de demostrar que els terratrèmols de tsunami no són «esdeveniments anòmals», sinó que es poden explicar pels mateixos principis físics i mecanismes de ruptura que els terratrèmols convencionals, aquest treball ha permès revelar que totes les característiques d'aquesta mena de sismes són «propietats intrínseques i inherents a les ruptures sísmiques poc profundes i estan relacionades entre elles a nivell causal».Aquesta troballa obre les portes a combinar, per exemple, la intensitat de les vibracions i la seva durada per a millorar els sistemes de vigilància i alerta de tsunamis a escala mundial, incloent la zona del Golf de Cadis i el Mediterrani occidental, on hi ha un registre històric de terratrèmols i tsunamis devastadors.L'exemple més paradigmàtic de terratrèmol de tsunami es va produir a Nicaragua en 1992, en el qual van morir unes 170 persones i més de 13.500 es van quedar sense llar.