França exigeix el passaport covid a tothom qui vulgui entrar a restaurants, bars o centres d'oci

Cal tenir un certificat de vacunació, un justificant d'haver passat la malaltia o una PCR negativa

Actualitzada 09/08/2021 a les 12:06

A partir d'aquest dilluns a França s'ha de presentar el passaport covid per poder accedir a restaurants, bars, locals d'oci o culturals. Aquest passaport s'aconsegueix amb un certificat de vacunació, o bé un justificant d'haver passat la malaltia o bé una PCR negativa. L'obligatorietat del passaport no només es queda en bars i restaurants, també s'aplica a centres comercials de més de 20.000 metres quadrats, establiments esportius o transports públics de llarga distància (vols interiors, trens d'alta distància o autocars interregionals). El passaport covid que es demana és el francès, no el de la UE.