'El Escuadrón Suicida' encén les alarmes amb una tímida estrena als cinemes

En el primer cap de setmana ha recaptat 26,5 milions de dòlars

Actualitzada 09/08/2021 a les 23:40

La nova 'El Escuadrón Suicida' ha recaptat uns tímids 26,5 milions de dòlars (22,5 milions d'euros) en cinemes dels EUA i el Canadà durant el seu cap de setmana d'estrena, uns números molt pobres que han encès les alarmes de la falta de públic en sala davant l'expansió de la variant delta.La pel·lícula de DC Comics era una de les apostes de Warner Bros. per a l'estiu, però l'agressiva campanya de promoció i les seves excel·lents crítiques no han estat suficients per a igualar estrenes recents com a 'Vídua Negra' (80 milions de dòlars/68 milions d'euros), 'F9' (70 milions de dòlars/59,5 milions d'euros) o les últimes 'Space Jam: Noves llegendes' i Jungle Cruise (30 milions de dòlars/25,5 milions d'euros).Els cinemes d'Amèrica del Nord (que en l'argot agrupen al Canadà i els EUA) acusen una baixada de públic progressiva tan sols dos mesos després la seva esperada reobertura, que prometia retornar-los al ple rendiment.«Crec que els aficionats al cinema estan tornat durant la nit de l'estrena i el cap de setmana. Però no estem veient als espectadors casuals, aquells que estaven interessats i haurien anat en un context prepandèmic. En aquest moment, no són aquí», analitza en el diari Los Angeles Times el director de distribució de Warner Bros., Jeff Goldstein.La pobra recaptació de 'El Escuadrón Suicida' és un cop per a la Warner, que va invertir prop de 200 milions de dòlars (uns 170 milions d'euros) en el seu rodatge i altres 100 en promoció.Per comparar, en 2016 l'anterior 'Esquadró suïcida' va sumar 133,7 milions (113,8 milions d'euros) en la seva estrena als EUA i el Canadà per a tancar amb 745 milions (uns 634 milions d'euros) a tot el món. I això malgrat les nefastes crítiques que va rebre.Altres analistes afirmen que a la por per la variant delta del coronavirus s'uneix el fet que la majoria de pel·lícules en cartellera també estan disponibles en plataformes televisives com HBO Max, un assumpte que està generant tensions a Hollywood.