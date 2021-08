Els EUA obren la porta a desclassificar més documents sobre l'atemptat de l'11-S

Els familiars pressionen perquè Washington reveli una presumpta implicació de l'Aràbia Saudita en els fets

Actualitzada 09/08/2021 a les 23:25

Els Estats Units va afirmar aquest dilluns que revisarà els seus arxius sobre els atemptats del 11S per a determinar si pot desclassificar algun més, davant la pressió dels familiars de les víctimes perquè Washington reveli una presumpta implicació de l'Aràbia Saudita en els atacs.L'anunci arriba tres dies després que centenars de supervivents i familiars de les víctimes dels atemptats demanessin al president dels Estats Units, Joe Biden, que no assisteixi als actes de commemoració del vintè aniversari el mes que ve, tret que es publiquin abans nous documents sobre l'ocorregut.«La meva Administració està compromesa a assegurar el màxim grau de transparència possible sota la llei», va dir Biden en un comunicat.El mandatari va assegurar que el Departament de Justícia estatunidenca es va comprometre aquest dilluns a «dur a terme una revisió nova dels documents» que el Govern ha mantingut confidencials fins ara, «i a fer-lo el més ràpid possible».Biden no va aclarir si aquesta revisió conclourà abans que es compleixin 20 anys dels atemptats de l'11 de setembre de 2001, i tampoc va esmentar a l'Aràbia Saudita en el seu comunicat.La comissió del Congrés estatunidenc que va investigar els atacs va concloure que no hi havia proves que el Govern de l'Aràbia Saudita o alts funcionaris d'aquest país haguessin proporcionat fons als terroristes implicats en els atacs, entre els quals 15 eren d'origen saudita.No obstant això, diversos congressistes i associacions de víctimes demanen des de fa anys més transparència quant als documents estatunidencs sobre els atacs, que s'han negat a desclassificar tots els presidents del país fins ara.Durant la seva campanya electoral, Biden va prometre publicar tota la informació que fos possible, però els familiars de les víctimes asseguren que ha ignorat fins ara les seves sol·licituds sobre el tema, i estan segurs que el Govern té documents que involucrarien a responsables saudites en actes de terrorisme.En el seu comunicat, Biden va reconèixer que els familiars dels morts aquell dia «porten 20 anys perseguint justícia i una rendició de comptes», i que «dóna la benvinguda» a les reclamacions d'aquests activistes.Però també va reiterar que respectarà les directrius marcades durant el Govern de Barack Obama (2009-2017) que permeten restringir la publicació de documents si el Govern considera que divulguen «secrets d'Estat».Això rebaixa les expectatives que hi hagi una revelació espectacular, sobretot abans que es compleixi el vintè aniversari dels atacs en tot just un mes.Brett Eagleson, que va perdre al seu pare Bruce en l'atemptat contra les Torres Bessones de Nova York, va assegurar la setmana passada que els familiars de les víctimes estan «frustrats, cansats i entristits» per l'hermetisme del Govern estatunidenc.En una entrevista amb la cadena NBC News, Eagleson va minimitzar el possible efecte d'una revisió com la que va anunciar aquest dilluns Biden, en opinar que els seus predecessors també van anunciar aquestes mateixes recerques i les van usar com a «tàctiques de retard», però van acabar «protegint el Govern saudita».Prop de 3.000 persones van morir en els atacs orquestrats per l'organització terrorista Al-Qaeda en el World Trade Center de Nova York, en el Pentàgon i prop de Shanksville, a Pennsilvània.