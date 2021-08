El supercontagiador que ha infectat a 1.500 persones d'una vegada

Es tracta d'un home rus que menyspreava les mesures de seguretat

Actualitzada 09/08/2021 a les 18:48

Rússia, on els casos de coronavirus ja sumen més de 6,4 milions, està en alerta pel cada cop més greu increment de casos que es viu al país diàriament. Una incidència que es deu a la propagació de la variant delta que representa ja al voltant del 90% dels nous contagis de la nova onada pandèmica. De fet, un d'aquests brots es va produir fa pocs dies per un pacient positiu que va infectar a més de 1.500 persones a la vegada.Aquest fenomen, conegut com a superpropagació, l'ha revelat Alexánder Semiónov, cap de la sucursal del Centre Científic Estatal de Virologia i Biotecnologia Véktor a la ciutat d'Ekaterimburg. El científic adverteix que si una persona no respecta la distància social ni porta la mascareta posada, i freqüenta llocs com el metro quan va ple, el seu lloc de feina, i es troba amb amics, per exemple, es converteix en un supercontagiador, infectant a una gran quantitat de persones.Semiónov va explicar que, segons les estadístiques, un pacient amb la variant estàndard del covid-19 sol contagiar a entre dues i tres persones més, mentre que, en cas de la variant Delta, contagiaria a entre cinc i sis persones. Per això, tenint en compte que un supercontagiador pot propagar el virus a una velocitat molt major, l'expert evoca al sentit comú i la responsabilitat d'individual. «Amb el seu menyspreu per les normes de distanciament social crea oportunitats per a la superpropagación de la infecció», assevera Semiónov.Ell mateix assegura que «desafortunadament, la contribució dels superpropagadors a la infecció de les persones és bastant gran», ja que no es compleixen amb les restriccions, i la consciència col·lectiva en aquest moment de la pandèmia, comença a flaquejar.