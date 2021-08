El món supera els 200 milions de casos de covid-19

Segons les estadístiques de l'OMS, la xifra de morts ascendeix a 4,2 milions, 45.000 aquesta setmana

Actualitzada 09/08/2021 a les 07:38

Els casos globals de covid-19 registrats des de l'inici de la pandèmia han superat aquest cap de setmana la barrera dels 200 milions de contagis, tot i que la corba de noves infeccions mostra indicis d'estabilització sense haver arribat als rècords de l'anterior onada, el mes d'abril passat.Segons les estadístiques de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), els morts en la pandèmia ascendeixen a 4,2 milions, 45.000 aquesta setmana, i s'espera que finalment hi hagi un descens respecte als 64.500 de la setmana anterior.Els nous casos setmanals han anat en augment des de mitjans de juny, mentre que les defuncions van baixar en la setmana passada (del 26 de juliol a l'1 d'agost), després de tres augments setmanals consecutius.Encara que les xifres són altes, convida a l'optimisme el lleuger descens de casos setmanals registrat des de finals de juliol a Europa i Amèrica, les dues regions més colpejades per la pandèmia, encara que aquests segueixen en augment a Àsia.La corba baixa des de fa dies o fins i tot setmanes en alguns dels països amb més casos absoluts, com el Brasil, l'Argentina, Colòmbia o Espanya, però es manté estable o en lleugera alça en uns altres com els EUA, l'Índia, Rússia, França, Itàlia o l'Iran.També convida a l'esperança el ritme de vacunació en molts països: gairebé un 30% de la població mundial ha rebut ja almenys una dosi (encara que als països de baixos ingressos el percentatge a penes supera l'1%), i més d'un 15% està completament vacunat.En total, s'han administrat més de 4.400 milions de dosis, a prop ja de la meitat dels 10.000 milions que s'estima són necessaris per a poder vacunar al 70% de la població mundial i acostar-se amb això a la immunitat de grup.