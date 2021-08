Creen una cola de segellament ràpid de ferides inspirada en els percebes

L'anàlisi de la «cola» dels percebes va revelar que té una composició única

Investigadors estatunidencs han desenvolupat una pasta de segellament ràpid que pot detenir les hemorràgies dels òrgans independentment de la coagulació i que està inspirada en la tàctica i substància enganxosa dels percebes per a adherir-se a roques, vaixells i altres animals marins.Els seus responsables són científics de la Clínica Maig i de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i els detalls d'aquesta «cola mèdica», encara en fase de recerca preclínica, es publiquen en Nature Biomedical Engineering.La nova pasta, segons sengles notes del MIT i de la Clínica Maig, pot adherir-se a les superfícies fins i tot quan estan cobertes de sang i detenir l'hemorràgia en tan sols 15 segons.En els últims anys, s'han comercialitzat alguns materials que poden detenir les hemorràgies, també anomenats agents hemostàtics, i molts d'ells consisteixen en pegats que contenen factors de coagulació, que ajuden al fet que la sang es coaguli.No obstant això, requereixen diversos minuts per a formar un segell i no sempre funcionen en ferides que sagnen profusament.El laboratori de Xuanhe Zhao en el MIT porta diversos anys treballant per a solucionar-lo: en 2019, el seu equip va desenvolupar una cinta tissular de doble cara inspirada en el material enganxós que les aranyes usen per a capturar preses en condicions d'humitat i va demostrar que podia utilitzar-se per a tancar incisions quirúrgiques.Aquesta vegada els investigadors van centrar la seva atenció en el percebe, un petit crustaci que s'adhereix a roques, cascos de vaixells i fins i tot a altres animals com les balenes, i les superfícies de les quals estan humides i sovint brutes, condicions que dificulten l'adhesió; això va cridar l'atenció als científics.I és que per a segellar teixits sagnants cal lluitar no sols contra la humitat sinó també amb la contaminació de la sang.L'anàlisi de la «cola» dels percebes va revelar que té una composició única: les molècules de proteïnes enganxoses que els ajuden a adherir-se estan suspeses en una espècie d'oli que repel·leix l'aigua i qualsevol contaminant que es trobi en la superfície, la qual cosa permet que les proteïnes adhesives s'adhereixin fermament a l'àrea.Els investigadors van intentar imitar aquesta cola, adaptant l'adhesiu que havien desenvolupat prèviament; van congelar làmines d'aquest material, el van moldre en micropartícules i després van suspendre aquestes partícules en oli de silicona.Quan la pasta resultant s'aplica a una superfície humida, com un teixit cobert de sang, l'oli repel·leix la sang i altres substàncies que puguin ser presents, la qual cosa permet que les micropartícules adhesives s'entrecreuin i formin un segell hermètic sobre la ferida.Els investigadors van demostrar, en proves amb rates, que entre 15 i 30 segons després d'aplicar la cola i amb una lleugera pressió, aquest es fixa i es deté l'hemorràgia.Una dels avantatges respecte a la cinta adhesiva de doble cara dissenyada en 2019 és que la pasta pot modelar-se per a adaptar-se a ferides irregulars.L'equip també va fer proves en porcs i va descobrir que la cola era capaç de detenir ràpidament les hemorràgies en el fetge, i que funcionava molt més ràpid i eficaçment que els agents hemostàtics disponibles; fins i tot va funcionar quan es van administrar anticoagulants potents (heparina) als animals perquè la sang no formés coàguls espontàniament.Els seus estudis van demostrar que el segell roman intacte durant diverses setmanes, la qual cosa dóna temps al fet que el teixit es curi per si mateix, i que la cola indueix poca inflamació, similar a la produïda pels agents hemostàtics utilitzats actualment.La pasta es reabsorbeix lentament en l'organisme al llarg de mesos i també pot eliminar-se abans aplicant una solució, segons els científics, que planegen provar-lo en ferides més grans.