Els EUA registren la major quantitat fins ara de nens hospitalitzats per covid

Hi ha un total de 1.450 infants ingressats, la majoria d'ells menors de 12 anys

Actualitzada 08/08/2021 a les 23:33

Els Estats Units comptabilitzen 1.450 nens hospitalitzats per covid-19, la major xifra en el que va de la pandèmia, va advertir aquest diumenge el director dels Instituts Nacionals de la Salut (NIH, en anglès), Francis Collins.En una entrevista amb el programa 'This Week' de la cadena ABC News, Collins va considerar que el país mai hauria d'haver arribat al punt en el qual està, amb un rebrot dels casos de coronavirus causats per la variant delta.«Tenim vacunes que sabem són altament efectives i segures i, no obstant això, la meitat del país encara no està completament vacunat», es va queixar el funcionari.Collins va assenyalar que els Estats Units està pagant «un preu terrible», davant el ràpid augment dels casos, especialment entre persones no vacunades. «Gairebé totes les morts són de persones no vacunades. I ara són persones més joves, inclosos nens», va alertar.«El major nombre de nens fins ara en tota la pandèmia -va afirmar- està en aquest moment a l'hospital, 1.450 nens a l'hospital per covid-19». Molts d'ells, per ser menors de 12 anys, no estaven vacunats.Encara que va indicar que no posseeixen «dades rigoroses» que apuntin al fet que la delta sigui més greu per als petits, va admetre que escolta la preocupació dels pediatres perquè en aquest nou pic dels contagis de la malaltia «els nens que són a l'hospital són més nombrosos i estan més greument malalts».Consultat sobre el pròxim inici de l'any escolar, va demanar als pares que pensin en les màscares com un «dispositiu mèdic que salva vides» i no com una «declaració política o una invasió de les seves llibertats», i va considerar que el seu ús evitarà brots que obliguin a tornar a l'aprenentatge remot.La presidenta de la Federació Estatunidenca de Mestres (AFT), Randi Weingarten, va declarar en l'espai «Meet the press», d'NBC News, que el 90% dels professors que integren aquest sindicat s'han vacunat i va admetre que estan avaluant reconsiderar la seva política d'octubre passat sobre la vacunació voluntària dels seus membres.«Crec que les circumstàncies han canviat i que la vacunació és una responsabilitat de la comunitat», va assenyalar i va confessar que li «pesa molt» que els menors de 12 anys encara no puguin vacunar-se.Va admetre que existeixen «importants objeccions i exempcions religioses» i mèdiques, per la qual cosa va considerar important tenir-les en compte en treballar en la seva política sobre les vacunes, i es va referir com a exemple a la decisió del president Joe Biden que les persones puguin triar entre injectar-se o sotmetre's a proves regularment .«Crec que la combinació de vacunes i màscares protegirà els nostres fills més petits», va afirmar, encara que va apuntar que per a això és també important treballar amb els pares.En el mateix programa, el principal epidemiòleg del Govern dels Estats Units, Anthony Fauci, va reiterar que no hi haurà un mandat federal per a exigir la immunització contra la covid.No obstant això, va estimar que si l'Administració d'Aliments i Medicaments dels EUA (FDA, en anglès) aprova les completament les vacunes que ara compten amb autorització d'ús d'emergència -alguna cosa que va estimar podria donar-se «en les pròximes setmanes»- moltes empreses i entitats privades podrien anunciar mandats de vacunació.