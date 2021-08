Alcohol i vacunes: Una cervesa després de la injecció redueix la seva eficàcia?

No hi ha cap estudi específic, però hi ha països que recomanen no beure alcohol abans de inocular-se la vacuna

Actualitzada 08/08/2021 a les 12:47

La vacunació marca un punt d'inflexió en la pandèmia de la covid-19 que va començar al març de 2020 i per això algunes persones, sobretot joves, decideixen celebrar la puntxada consumint algun tipus de beguda alcohòlica, a pesar que no existeixen estudis sobre la seva possible influència en l'eficàcia de l'antídot.No hi ha assajos clínics que analitzin les conseqüències del consum d'alcohol després de la inoculació d'alguna de les vacunes contra la covid, però sí que es coneix i està provat un empitjorament del sistema immunitari d'aquelles persones que fan una elevada presa de begudes alcohòliques.Aquestes persones tenen més possibilitats de patir infeccions de virus o bacteris perquè l'alcohol no permet que els anticossos es desplacin al lloc on es troba el virus i l'organisme queda exposat a sofrir les conseqüències de la infecció.«L'alcohol genera reaccions en l'organisme que ens provoquen una sèrie de barreres», explica la infermera i doctora en biologia molecular Marina Mateu, que posa l'exemple d'un laboratori del qual es va llevant material i, per tant, ja no es pot treballar correctament, com quan es comptava amb tots els recursos.Mateu conta que aquestes barreres es produeixen en gran manera perquè «el fetge està ocupat a processar l'alcohol en lloc de fer la seva funció» i això fa que el sistema immunològic no funcioni correctament: «El nostre organisme té un sistema propi de fer front a reaccions que l'alcohol ens bloqueja».No obstant això, el periodista Anahad O'Connor va publicar a The New York Times que no semblava que la ingesta moderada d'alcohol, una o dues copes, pogués afectar la immunització que ofereixen les vacunes de Pfizer, Moderna o Janssen, apuntant al fet que el perill està en els consums excessius.Encara que no existeix cap mena d'estudi directament vinculat a aquestes vacunes, països com Rússia, que compta amb una de les majors taxes de consum d'alcohol del món, han recomanat a la població evitar el consum d'aquesta mena de begudes durant les dues setmanes prèvies a posar-se la vacuna i fins a 42 dies després d'haver-la rebut.Sí que s'han fet estudis amb una altra mena de vacunes o fàrmacs que indiquen que l'alcohol magnifica els símptomes o efectes secundaris que es poden generar, com a febre, mal de cap o malestar general.Mateu es troba en el grup d'infermeres encarregades de posar vacunes i comenta que amb l'obertura de la vacunació a les persones més joves s'ha notat un canvi d'actitud: «Vénen amb els seus amics a posar-se la vacuna, és com el seu aniversari o un aniversari i també el celebraran després de tant de temps de restriccions».Explica que coneix a alguna persona jove a la qual els símptomes de la pròpia vacuna se li han agreujat pel consum d'alcohol, i assenyala que és perquè la puntxada «necessita activar la nostra capacitat de resposta immunològica i estem posant barreres».De la mateixa manera, tampoc hi ha cap assaig clínic que indiqui quant cal esperar després de passar la covid per a beure alcohol, davant el que Mateu apel·la a una actitud de prudència i responsabilitat: «He vist sempre com l'alcohol ha intercedit en moments crítics».Recalca que no estem parlant d'un consum crònic o patològic d'alcohol, que és nociu en qualsevol dels casos, sinó en un consum que «forma part de la nostra cultura».«Estem acostumats al fet que durant tot aquest temps l'autoritat ens digui el que hem de fer, però amb l'alcohol i les vacunes no hi ha aquesta recepta, així que cal ser prudent», afegeix.