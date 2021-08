Un fàrmac antigreix redueix la infecció del coronavirus en un 70%

Es tracta d'una medicament molt barat i que està disponible a tot el món

Actualitzada 07/08/2021 a les 19:41

Un equip internacional d'investigadors ha descobert que un medicament aprovat per a tractar nivells anormals de substàncies grasses en la sang pot reduir fins a un 70% la infecció causada pel virus del SARS-CoV-2.L'estudi, publicat aquest divendres a Frontiers in Pharmacology, ha estat dut a terme per investigadors de la Universitat de Birmingham i la Universitat de Keele, al Regne Unit, i l'Institut Científic Sant Raffaele, a Itàlia.Segons les seves recerques, els científics han demostrat que el fenofibrat i la seva forma activa (àcid fenofíbric) poden reduir significativament la infecció del coronavirus en cèl·lules humanes en el laboratori.Així mateix, aquesta reducció de la infecció es va obtenir utilitzant concentracions del fàrmac que són segures i assolibles utilitzant la dosi clínica estàndard de fenofibrat. Aquest medicament, aprovat per al seu ús en la majoria dels països del món, és un fàrmac oral que actualment s'usa per a tractar afeccions com a nivells alts de colesterol i lípids (substàncies grasses) a la sang.Per al doctor Farhat Khanim, de la Universitat de Birmingham, «si bé és d'esperar que les campanyes de vacunació redueixin les taxes d'infecció i la propagació del virus a llarg termini, encara existeix una necessitat urgent d'ampliar el nostre arsenal de medicaments per a tractar als pacients amb SARS-CoV-2», sosté en un comunicat.El SARS-CoV-2, virus causant de la malaltia covid-19, infecta a les persones a través d'una interacció entre la proteïna Spike a la superfície del virus i la proteïna del receptor ACE2 en les cèl·lules de l'hoste. La investigació va consistir a provar una sèrie de medicaments ja autoritzats, inclòs el fenofibrat, per a identificar candidats capaços d'interrompre aquestes interaccions entre ACE2 i Spike.Una vegada van donar amb el fenofibrat com a possible candidat, els científics van provar l'eficàcia del fàrmac per a reduir la infecció en cèl·lules en el laboratori utilitzant els ceps originals del virus SARS-CoV-2 aïllades en 2020.Els investigadors van descobrir que el fenofibrat va reduir la infecció fins a un 70%, i a més és igualment eficaç contra les variants més noves del coronavirus, incloses les variants alfa i beta, mentre s'està investigant la seva eficàcia en la variant delta, indiquen.«El fenofibrat pot tenir el potencial de reduir la gravetat dels símptomes de la covid-19 i també la propagació del virus», ha ressaltat la doctora Elisa Vicenzi, de l'Institut Científic Sant Raffaele a Milà, coautora de l'estudi.En tractar-se d'un fàrmac oral molt barat i que està disponible a tot el món, afegeix Vicenzi, «les nostres dades tenen implicacions globals, especialment en països d'ingressos mitjans-baixos i en aquelles persones en les quals les vacunes no estan recomanades, com a nens, pacients amb trastorns hiperinmunes o que prenguin fàrmacs inmunosupresors», conclou.