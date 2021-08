La ministra de Justícia veu «bastant improbable» que el Tribunal Suprem anul·li l'indult als líders independentistes

Preguntada per la reforma del delicte de sedició, ha assegurat que no està aparcada "definitivament" però que «s'està fent un estudi al Ministeri de Justícia» per tal de regular millor aquest tipus penal i el de la rebel·lió i adaptar-los als dels països de l'entorn. «No s'ha aparcat», ha garantit, tot i que ha subratllat que «actualment no es donen les majories necessàries al Congrés i al Senat per poder aprovar una reforma d'aquestes característiques».