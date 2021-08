A més de les estafes tambés es produeixen sovint incompliments en les condicions dels habitatges

Senyals d'un possble frau

Què fer davant una estafa o incompliment de contracte?

Les ganes de sortir de vacances, gaudir de la platja o la naturalesa i allunyar-se de la rutina encotillada a la qual ha obligat la pandèmia per segon any consecutiu pot portar a més d'un a caure en un anunci fals d'internet de lloguer vacacional, però hi ha senyals que posen en alerta.Organitzacions de consumidors, advocats experts en l'àrea immobiliària i asseguradores detallen a Efe els indicis que han de fer sospitar quan s'està enfront d'un frau, perquè, des que s'ha generalitzat l'ús de plataformes digitals per a aquesta mena de lloguer, els estafadors han descobert noves fórmules per a enganyar els usuaris.Les reclamacions i demandes són cada vegada més freqüents i des de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) s'aconsella desconfiar de les gangues i de les ofertes massa bones, així que demanen revisar els comentaris i ressenyes dels qui s'hagin allotjat en aquest habitatge; comunicar-se amb l'arrendador sempre a través d'una plataforma en línia fiable, no sortir-se d'ella i assegurar-se que s'està contractant l'immoble en aquest entorn.És important no transferir mai diners des de fora de la pàgina o de l'aplicació perquè, si el consumidor decideix obviar a l'intermediari i contractar directament amb el propietari, aquest perdrà la garantia, i la plataforma no es farà càrrec de la reclamació en cas que existeixi algun problema.Iliana Izverniceanu, portaveu de l'OCU, adverteix a Efe d'aquesta estafa, una de les més habituals en aquest camp: l'estafador planteja en la plataforma una oferta que a priori sembla molt interessant, algú s'interessa i li convenç perquè se surti d'aquesta web perquè així li sortirà més barat.Al final la víctima surt, li paga per endavant una part i, com ningú dóna duros a quatre pessetes, no arriba a veure l'apartament perquè l'estafador es queda amb el dipòsit sense haver proporcionat l'allotjament promès i desapareix sense deixar rastre.Des de la web de l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI), que destaquen les forces de seguretat, s'incideix en aquest aspecte, en la cura que s'ha de tenir amb el mètode de pagament a utilitzar perquè «cal desconfiar si es proposa un mètode de pagament alternatiu a la plataforma».Aquesta és un senyal que s'està davant una possible estafa, però hi ha unes altres, com que l'anunci publicat estigui mal redactat, que tingui faltes ortogràfiques o que es noti que s'ha escrit amb presses.En els anuncis fraudulents, segons els consultats, també és habitual que es mostri només un correu electrònic i que els ciberdelinqüents, una vegada rebuts els correus, contestin als interessats des d'un altre email per a dificultar el seguiment en el cas de denúncia.A vegades, també inclouen un telèfon de contacte, el qual estarà sempre apagat o no hi haurà resposta.Per això convé comprovar la identitat de l'anunciant i la titularitat i l'existència de l'immoble, encara que a vegades és molt complicat perquè els delinqüents pirategen l'email dels propietaris, recopilen informació per a fer-se passar per ells (el 'pshising' o suplantació d'identitat) i ofereixen l'habitatge, que probablement estarà llogada a un tercer.Cal comprovar la identitat i fins i tot, com assenyalen des de l'asseguradora Generali, intentar parlar amb el propietari i preguntar-li sobre l'habitatge i obtenir l'adreça en la qual es troba.Es poden emprar eines, com Google Street View, per a veure si l'apartament existeix, però també es pot verificar des de Google imatges si les fotos de l'anunci s'han emprat en altres webs o plataformes diferents.Si li han estafat ha de reunir les proves documentals de tots els passos que hagi seguit i denunciar-ho davant la Policia o la Guàrdia Civil, que tenen unitats especialitzades de delictes informàtics i tecnològics i que, a més, des dels seus comptes de Twitter adverteixen d'aquests possibles fraus.No obstant això, les reclamacions més nombroses a l'agost sobre els lloguers vacacionals no són per estafes, sinó per incompliments de les condicions pactades en els contractes, segons assenyala l'advocada de l'àrea immobiliària de Legalitas Mariluz Rodríguez.Qüestions com que la casa no està totalment equipada, que té menys habitacions de les que han assegurat i a més són més petites, que no està exactament en primera línia de platja o que no funciona l'aire condicionat o no el té.Quan passa això, el primer que cal fer, segons Rodríguez, és «un bon reportatge de la casa perquè es vegi quin és el problema» ja que en les condicions ha de venir detallada la situació en la qual es troba l'habitatge.Després, segons explica, cal intentar arribar a un acord d'avinença amb l'arrendatari per a solucionar l'ocorregut, baixant el preu del pis o oferint una indemnització, per exemple, i si no és possible acudir a la via judicial.