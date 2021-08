La intel·ligència dels EUA analitza dades genètiques del laboratori de Wuhan

Creuen que allà pot estar la font del brot de la covid-19

Actualitzada 06/08/2021 a les 15:18

Les agències d'intel·ligència dels Estats Units investiguen una gran quantitat de dades genètiques procedents del laboratori xinès de Wuhan que podrien ser clau per a descobrir els orígens del coronavirus tan aviat com puguin ser desxifrats.Es tracta d'una important quantitat de plans genètics de mostres de virus estudiades en el laboratori de Wuhan, on alguns experts estatunidencs creuen que pot haver estat la font del brot de la covid-19, va informar aquest divendres la cadena CNN.El mitjà estatunidenc, que cita fonts de persones familiaritzades amb l'estudi, va dir que no és clar com i quan les agències d'intel·ligència estatunidenques van accedir a aquest banc de dades genètic.Però va agregar que la «maquinària» involucrada en la creació i el processament d'aquesta mena de dades genètiques a partir de virus, generalment està connectada a servidors externs, radicats en ​el núvol, la qual cosa deixa oberta la possibilitat que hagin estat piratejats.Traduir aquesta ingent quantitat de dades planteja per als experts nombrosos desafiaments i, per això, les agències d'intel·ligència han posat en marxa supercomputadoras en els Laboratoris Nacionals del Departament d'Energia, en els quals participen 17 institucions de recerca governamentals d'elit.També admeten que tenen un problema a l'hora de comptar amb personal qualificat per a desxifrar les dades.Així, les agències d'intel·ligència no sols necessiten científics governamentals prou capacitats com per a interpretar dades complexes de seqüenciació genètica i que tinguin l'autorització de seguretat adequada, sinó que també necessiten parlar mandarí, ja que la informació està escrita en xinès amb un vocabulari especialitzat, va assegurar la cadena.El president dels EUA, Joe Biden, va ordenar el mes de maig passat als serveis d'Intel·ligència que li lliuressin un informe sobre l'origen de la pandèmia de la covid-19 en un termini de 90 dies.Biden va reaccionar així a les especulacions sobre l'origen del coronavirus, després que la teoria que va sorgir en un laboratori de Wuhan guanyés sencers de nou.Aquest anunci de Biden es va produir després que un informe de la Intel·ligència estatunidenca indiqués que diversos investigadors de l'Institut de Virologia de Wuhan van emmalaltir al novembre de 2019 i van haver de ser hospitalitzats, com va publicar el Wall Street Journal a l'inici d'aquesta setmana.Els funcionaris estatunidencs que fan aquest treball esperen que aquesta informació ajudi a respondre a la pregunta de com el virus va passar dels animals als humans.Revelar aquest misteri és essencial per a determinar en última instància si la covid-19 es va filtrar del laboratori o es va transmetre als humans des dels animals, van dir diverses fonts a CNN.Els investigadors, tant dins com fora del govern dels EUA, han buscat durant molt de temps dades genètiques de 22.000 mostres de virus que s'estaven estudiant en l'Institut de Virologia de Wuhan.Però els funcionaris xinesos van eliminar aquestes dades d'Internet al setembre de 2019 i, des de llavors, la Xina s'ha negat a lliurar aquesta i una altra informació sense processar sobre els primers casos de coronavirus a l'Organització Mundial de la Salut i als EUA, precisa la CNN.