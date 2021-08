El 35% d'hospitalitzats al Regne Unit amb la variant delta estaven vacunats

Entre 1.467 pacients contagiats per la variant delta, 512 havien rebut dues dosis

Anàlisi inicial

El 35% dels pacients hospitalitzats amb la variant delta del coronavirus al Regne Unit tenien la pauta completa de vacunació, mentre que el 55% no havia rebut cap dosi, segons dades publicades avui per l'agència de salut pública d'Anglaterra (PHE, en anglès).Entre 1.467 pacients contagiats des del passat 19 de juliol per la variant delta, segons va confirmar la seqüenciació genètica de les seves mostres, 808 no estaven immunitzats i 512 havien rebut dues dosis, va detallar PHE en un comunicat.«Si bé les vacunes ofereixen alts nivells de protecció, no són efectives al cent per cent i no evitaran el contagi per covid-19 per a tothom», destaca l'agència. «Com més població estigui vacunada, major serà el percentatge de persones immunitzades a l'hospital», va advertir l'organisme.En el seu comunicat, l'agència sanitària adverteix al mateix temps que existeixen «resultats inicials» que suggereixen que «els nivells del virus en aquells que s'infecten amb la Delta, però han estat ja vacunats podrien ser similars als que es detecten en persones sense vacunar».Recalca al mateix temps que aquesta conclusió es basa en una «anàlisi exploratòria inicial» i són necessaris més estudis per a «confirmar si aquest és el cas».«La vacunació és la millor eina que tenim per a mantenir-nos segurs a nosaltres mateixos i les nostres famílies del risc de sofrir una greu malaltia que pot suposar la covid-19» va indicar Jenny Harries, directora executiva de l'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit (UKHSA, en anglès).«No obstant això, hem de recordar també que les vacunes no eliminen tot el risc: encara és possible emmalaltir de covid-19 i infectar a uns altres. És vital que actuem amb precaució, particularment quan els casos són elevats», va agregar.Al Regne Unit, 38,87 milions de persones han rebut ja la pauta completa de vacunació, segons les últimes xifres del Ministeri de Sanitat britànica, la qual cosa representa el 57,95% de la població.