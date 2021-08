Dissenyen una prova domèstica que detecta mitjançant saliva la covid-19 i les seves variants

La prova emet el diagnòstic en una hora i és tan precisa, asseguren els seus responsables, com els test PCR que s'usen en l'actualitat

Actualitzada 06/08/2021 a les 20:51

Un equip científic estatunidenc ha creat una prova diagnòstica del SARS-CoV-2 que permet als usuaris fer-se el test a partir d'una mostra de saliva i que detecta, a més, mutacions virals específiques vinculades a diverses variants del SARS-CoV-2 ara en circulació.De baix cost, la prova emet el diagnòstic en una hora i és tan precisa, asseguren els seus responsables, com els test PCR que s'usen en l'actualitat. Els detalls es publiquen en la revista Science Advances.Darrere d'aquest nou dispositiu diagnòstic hi ha científics de l'Institut Wyss de la Universitat d'Harvard i de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), a més de diversos hospitals.Aquests creuen que podria fabricar-se a un cost de 2/3 dòlars per aparell i, si la FDA (Administració d'Aliments i Fàrmacs dels EUA) ho aprova i és fabricat a gran escala, podria ser útil per a fer proves a casa i en els centres de salut de zones sense accés generalitzat a PCR o a la seqüenciació genètica de les variants.I és que, malgrat la rapidesa amb la qual s'han desenvolupat les actuals proves, la gran majoria de les mostres encara han d'enviar-se a un laboratori per al seu processament, la qual cosa alenteix el ritme de seguiment dels casos, diuen els científics.A més, si es vol analitzar una mostra per a detectar una variant específica, cal seqüenciar-la genèticament, la qual cosa requereix encara més temps i recursos, expliquen sengles comunicats del MIT i d'Harvard.El dispositiu, denominat miSHERLOCK, és fàcil d'usar i proporciona resultats que poden llegir-se (senyal fluorescent) en una hora i verificar-se, a més, mitjançant una aplicació per a telèfons intel·ligents, que pot enviar els resultats als departaments de salut.Està dissenyat per a distingir entre tres variants del SARS-CoV-2 -alfa, beta i gamma-, però pot reconfigurar-se ràpidament per a detectar variants addicionals com la delta, segons els seus responsables.A més, el dispositiu pot assemblar-se amb una impressora 3D; els arxius i dissenys dels circuits estan disponibles públicament en internet.Els investigadors ho van provar utilitzant mostres de saliva de 27 pacients amb covid-19 i 21 persones sanes, i van constatar que miSHERLOCK identificava correctament a aquells amb coronavirus en el 96% de les ocasions i sense la malaltia en el 95%.Per a la detecció del SARS-CoV-2, els investigadors van recórrer a una tecnologia basada en la tècnica CRISPR (denominada Sherlock), que utilitza les «tisores moleculars» per a tallar l'ADN o l'ARN en llocs específics.Amb l'objectiu de simplificar la tecnologia al màxim perquè fos fàcil d'usar, l'equip va decidir la utilització de mostres de saliva en lloc d'hisops nasofaringis com a mètode de recollida (estudis han demostrat que el SARS-CoV-2 és detectable en la saliva durant un major nombre de dies després de la infecció).Però la saliva no processada presenta els seus propis desafiaments: conté enzims que degraden diverses molècules, la qual cosa produeix una alta taxa de falsos positius, per això els científics van haver de desenvolupar també una tècnica nova per a resoldre aquest problema.«El nostre objectiu era crear un diagnòstic totalment autònom que no requerís cap altre equip», resumeix Xiao Tan, de l'Institut Wyss: «Essencialment, l'usuari escup en aquest dispositiu i després es pressiona un èmbol, i s'obté resposta una hora després».