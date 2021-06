Una parella té 20 fills en un any gràcies a la gestació subrogada

Gasta 5.000 euros setmanals i necessita 16 mainaderes

Actualitzada 07/06/2021 a les 22:48

Encara que sembli increïble, Kristina Öztürk, una dona de 23 anys i de procedència russa, i el seu milionari espòs Galip, han estat, en poc més d'un any, pares de ni més ni menys que de 20 bebès.Segons explica el diari Mirror, aquesta viral història ha estat possible gràcies a la gestació subrogada, que li ha donat l'oportunitat a aquesta parella de ser família més que nombrosa. El curiós, segons el relat de la història, és que no descarten tenir-ne més. Tants com 100 fills.Galip i Kristina van donar la benvinguda a Mustafa, el seu primer bebè gestat al març de l'any passat. Ara, poc més d'un any després i després d'haver pagat 10.900 dòlars (gairebé 9.000 euros) per cada embaràs, sumen una vintena, que van des dels quatre mesos fins als 14 mesos d'edat.Segons confessa la feliç mare als mitjans, gasten entre 5.000 i 6.000 dòlars (entre 4.000 i 5.000 euros aproximadament) cada setmana per a mantenir als seus fills.A més, la parella té 16 mainaderes internes i gasta més de 78.000 euros en elles cada any.«Estic planejant el meu embaràs, però no immediatament, perquè ara necessito estar prop dels meus bebès», sosté Kristina, que abans de conèixer al seu marit actual ja era mare de Victoria, de sis anys. Ella, segons relata la seva progenitora, està encantada i li encanta jugar amb els seus germans, alimentar-los o llegir-los contes.