Mor una embarassada amb coronavirus després de fer-li una cesària d'urgència per salvar al bebè

El nadó va donar positiu en covid en néixer, a un hospital de l'Argentina

Actualitzada 07/06/2021 a les 22:46

Una dona embarassada que tenia coronavirus va morir després de practicar-li una cesària d'urgència per a salvar la vida del seu bebè. La intervenció es va dur a terme en «un moment crític» a causa de l'estat de salut de la mare qui, després de l'operació, va ser ingressada en la unitat de vigilància intensiva i, finalment, va morir a causa de les patologies generades per la malaltia infecciosa.Les autoritats sanitàries argentines van confirmar la defunció la setmana passada de la dona a l'hospital Rafaela, en Santa Fe (l'Argentina), on es trobava ingressada amb un quadre de covid-19 «sever».Tractant de salvar totes dues vides, en la intervenció van participar especialistes en obstetrícia, neonatologia i teràpia intensiva, però només ha sobreviscut el bebè, que en néixer va donar positiu per coronavirus, segons recull el diari argentí Clarín.Des de l'hospital, lamenten que la covid-19 se sumi a les causes de mort materna, i assenyalen que el perfil de la dona és el d'«una persona comuna que va emmalaltir com qualsevol» i que, donada la seva evolució, van haver d'avançar el part per a «salvar al nen».La setmana passada, el departament de Salut de la regió en la qual va morir la dona s'havien diagnosticat 1.200 embarassades amb coronavirus, segons recull el diari Clarín.