Mor una bebè de tres mesos en ser atacada per un gos mentre dormia

Va succeir en el domicili de la nena, a Irlanda

Actualitzada 07/06/2021 a les 20:27

Una nena de tres mesos d'edat ha mort després de ser atacada per un gos i ferida de mort la passada matinada mentre dormia a la seva habitació, en el seu domicili familiar de la localitat de Clashmore, a Irlanda.Les autoritats locals investiguen aquest succés que va tenir lloc durant la matinada del diumenge al dilluns. Després de l'incident, els serveis d'emergència van acudir a la casa per a tractar de salvar la vida de la nena, de tan sols tres mesos, qui finalment va haver de ser traslladada en ambulància a l'Hospital Universitari de Cork, segons recull el diari The Sun.No obstant això, a causa de la gravetat de les ferides provocades per l'atac, poc després de les 3 de la matinada, la nena va morir a l'hospital.El domicili familiar de la localitat irlandesa ha estat precintat a l'espera que els agents competents duguin a terme un examen forense per a recaptar més informació sobre les circumstàncies en les quals es va produir l'atac.Així mateix, les autoritats van assenyalar en un comunicat que s'està procedint a la investigació i han demanat «als mitjans de comunicació i al públic que respectin la privacitat de la família en aquest moment».