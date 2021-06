Moderna demana comercialitzar la seva vacuna per a adolescents a la UE

Les accions de Moderna han pujat ràpidament

Actualitzada 07/06/2021 a les 22:49

El laboratori estatunidenc Moderna va anunciar aquest dilluns que ha sol·licitat als reguladors de la Unió Europea i el Canadà que aprovin l'ús de la seva vacuna contra la covid-19 en adolescents d'entre 12 i menys de 18 anys.En un comunicat, Moderna va explicar que la petició es basa en un estudi dut a terme als Estats Units que va mostrar que el producte és segur i altament efectiu per a aquest grup d'edat, segons les dades que va fer públics al maig.Fins ara, la vacuna de la farmacèutica estatunidenca s'utilitza únicament en majors de 18 anys i, de ser aprovada, es convertiria en la segona que rep llum verda per al seu ús amb adolescents, després de la de Pfizer i BioNTech, ja autoritzada als Estats Units, Europa i el Canadà.Moderna, en la seva nota, va dir que té previst sol·licitar pròximament l'autorització als reguladors estatunidencs.«Estem animats perquè la vacuna contra la covid-19 de Moderna va ser molt efectiva per a prevenir la covid-19 i les infeccions amb SARS-CoV-2 en adolescents», va assenyalar el conseller delegat de la signatura, Stéphane Bancel.D'altra banda, l'empresa va anunciar també aquest dilluns un acord amb Medison Pharma per a comercialitzar la seva vacuna a Europa Central/Oriental i a Israel.Les dues empreses col·laboraran en vint mercats, que inclouen països com Polònia, la República Txeca, Romania, Hongria, els tres bàltics i part dels Balcans, segons van explicar en una nota.Després dels anuncis, les accions de Moderna pujaven al voltant d'un 1,80% en les operacions electròniques prèvies a l'obertura de Wall Street.