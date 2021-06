Les abelles que fan mel de diversos colors

07/06/2021 a les 21:09

M&M

"Los apicultores franceses no pudieron resolver el misterio de la #miel azul y verde en sus colmenas hasta que descubrieron que las #abejas se estaban alimentando de caramelos M&M de una fábrica de chocolate cercana" Vía @AgBioWorld https://t.co/a5dQZ3ey8j pic.twitter.com/GTTluvAOEU — Daniel Norero (@DanielNorero) June 2, 2021

No es pot vendre

Uns apicultors situats al nord-oest de França van començar a observar que el color de la mel que produïen els seus insectes no era groc o marró, sinó blau i verd.Les abelles produeixen la mel recol·lectant el nèctar de les flors, un aliment natural ric en fructosa i sacarosa que es transporta al rusc, on es processa. Els insectes ho transfereixen de l'un a l'altre per a reduir l'aigua del nèctar i convertir-lo en una substància més enganxosa i fàcil d'emmagatzemar. Al final, amb l'aleteig de les abelles, la substància s'asseca al màxim, fent-la enganxosa i convertint-la en mel.El grup d'abelles dels treballadors francesos, no obstant això, va pensar que el nèctar de les flors no era prou saborós i, en el seu lloc, van optar per una cosa més dolça i artificial. Prop dels seus ruscos van trobar una fàbrica d'M&M i, al costat de l'edifici, els contenidors amb residus de colorant i xocolata. Els insectes van decidir alimentar-se directament d'allò en lloc de buscar nèctar en les flors. El resultat va ser la citada mel de colors.El succés va tenir lloc durant l'estiu del 2012 quan, després d'uns mesos d'incertesa, els apicultors van decidir esbrinar què estava succeint. Després de descobrir-ho, els propietaris de la fàbrica de xocolata van decidir netejar els seus contenidors de residus millor i guardar-los en un espai tancat i no accessible a les abelles.Durant anys, França ha estat un dels majors països exportadors de mel del món. A Alsàcia, on es va trobar aquesta curiosa situació, s'exporten al voltant de 1.000 tones de mel a l'any. El problema és que la mel blava o verd no serveix, perquè no compleix amb els estàndards que s'esperen del producte i, per tant, no es pot comercialitzar de manera legal.En el seu moment, quan els apicultors van recol·lectar aquesta mel van indicar que no tenia un sabor diferent a la resta, però fins aquí arribaven les similituds. Com no complia amb les normes establertes, no van poder vendre-la ni fer ús d'ella.