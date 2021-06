L'eclipsi de sol d'aquest dijous

A Espanya serà parcial i amagarà, com a molt, el 20% del diàmetre solar al nord-oest peninsular

07/06/2021 a les 22:34

Aquest dijous 10 de juny es produirà un eclipsi anul·lar de sol que serà completament visible al nord-oest del Canadà, nord de Groenlàndia, part de l'oceà Àrtic i nord-est de Rússia, i que a Espanya serà parcial i amagarà, com a molt, el 20% del diàmetre solar al nord-oest peninsular.Un eclipsi passa quan un objecte astronòmic oculta a un altre i, des de la Terra, podem veure eclipsis de Sol i de Lluna. En el primer cas, la Lluna oculta el disc solar i en el segon, la Lluna s'interposa en l'ombra que la Terra projecta a l'espai.El fenomen del pròxim dijous és un eclipsi solar, un fenomen local que afecta una estreta banda, normalment unes desenes de quilòmetres; fora d'aquesta zona l'eclipsi es veu parcial perquè la Lluna només cobreix part del Sol.«Si en el moment de l'eclipsi la Lluna es troba una mica més allunyada de la Terra, el seu disc es veu més petit que el del Sol i no arriba a cobrir-lo per complet: parlem llavors d'eclipsi anul·lar, perquè el Sol sembla un anell brillant. Això és el que passarà aquest dijous», explica a EFE l'astrònom de l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN), Miguel Querejeta.L'anell solar complet podrà veure's al nord-est del Canadà, nord de Groenlàndia, una franja de l'oceà Àrtic i al nord-est de Rússia.A Espanya, en ser parcial, la Lluna cobrirà el 20% del diàmetre solar a Galícia, un 10% del diàmetre del Sol al centre peninsular i al voltant d'un 2% al sud-est peninsular, Canàries i Balears, on serà gairebé imperceptible.Això sí, tant si l'eclipsi és total com parcial, mai cal mirar al sol directament perquè encara que durant el fenomen la lluentor solar disminueix, l'energia que irradia és igualment nociva per la retina.Per observar-lo és recomanable utilitzar unes ulleres especials per eclipsis (de venda en òptiques i en llocs vinculats a l'astronomia) o utilitzar telescopis o prismàtics amb filtres adequats. Mai s'han d'utilitzar ulleres de sol normals o remeis «casolans».Una altra opció per observar-ho és seguir les retransmissions en directe dels planetaris, o veure-ho des del canal de divulgació sky-live.tv , que retransmetrà l'eclipsi des de l'Observatori del Teide.L'últim eclipsi solar parcial que vam veure a Espanya va ser el 21 d'agost de 2017 -encara que va ser poc visible perquè va coincidir amb la posta de sol- i el següent eclipsi parcial es veurà el 25 d'octubre de 2022, al nord-est de la península i illes Balears, segons la web de l'OAN.Per veure un eclipsi solar total al nostre país caldrà esperar fins al 12 d'agost de 2026 i al 2 d'agost de 2027, i poc després, el 26 de gener de 2028, hi haurà un eclipsi anul·lar.