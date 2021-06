Com funciona la vacuna proteica?

L'empresa Novamax lidera els assajos d'aquest nou sistema per lluitar contra la covid

07/06/2021 a les 17:18

L'aparició del coronavirus en la societat va provocar, des de l'inici de la pandèmia, que molts científics i experts passessin dia i nit a la cerca d'un remei per intentar trobar la cura.



Una gran novetat

Fins al moment, s'han creat vacunes que són capaces de minimitzar els efectes de la covid i n'hi ha de dos tipus.Les vacunes ARNm, o sigui, les d'ARN missatger, són les més comuns, com ara Pfizer o Moderna. Les seves injeccions contenen material del virus que provoca la covid i que, en injectar-lo al cos, l'organisme es veu obligat a crear una proteïna que és exclusiva del virus. El cos reconeix l'esmentada proteïna i la refusa.En segon terme apareixen les vacunes de vectors, com per exemple la que comercialitza Janssen. En aquest cas, s'injecta al cos una versió modificada d'un virus diferent al de la covid, però dins de l'esmentat virus hi ha material del mateix que causa la covid. Llavors, el cos tornarà a crear la proteïna exclusiva de la covid i l'organisme crearà limfòcits per a poder combatre-la.Ara bé, hi ha una tercera manera de combatre el virus. Es tracta de la vacuna de subunitat proteica. Encara no està disponible i els assajos els està portant a terme l'empresa Novamax. De fet, segons les primeres previsions, en els pròxims mesos podrà començar a utilitzar-se.Amb la vacuna, s'injecta directament la proteïna exclusiva de la covid-19, o sigui, que el cos no ha de crear la proteïna, ja que se li està facilitant des de fora. D'aquesta manera, l'organisme crearà limfòcits T i B, que lluitaran contra la infecció i, a banda, recordarà com tornar a fer-ho en un futur.