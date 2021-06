Com canviar les pessetes a euros abans que acabi el mes

El termini per a poder-ho fer es va allargar sis mesos

Actualitzada 07/06/2021 a les 19:01

On acudir per a canviar les pessetes?

A escasses dues setmanes perquè finalitzi el període en el qual s'admeten canviar les pessetes per euros, encara són moltes les persones que conserven l'antiga moneda i no saben exactament on han de canviar-la. Concretament, poden fer-ho al Banc d'Espanya fins al dimecres 30 de juny de 2021.Inicialment, el termini havia d'acabar sis mesos abans, fins al 31 de desembre de 2020, però es va decidir ampliar la data per la pandèmia. Així, es pot apurar aquests últims dies i canviar les pessetes per euros.Concretament, per a canviar les pessetes per euros cal acudir a la seu del Banc d'Espanya a Madrid o a qualsevol de les seves 15 sucursals, que estan repartides per tot el país.L'horari per a acudir presencialment és de 08.30 a 14.00 hores, però cal demanar cita prèvia a través del telèfon 913 385 000, en un horari de 08.00 a 17.00 hores. Igualment, es pot demanar cita prèvia a través de la web de cita prèvia del Banc d'Espanya.Cal saber que, en general, es canviaran tots els bitllets posteriors a l'any 1939. En el seu cas, els bitllets emesos entre el 1936 i el 1939 també poden ser objecte de canvi després de ser analitzats pels experts del Banc d'Espanya, però es denegarà el canvi d'aquells bitllets que presentin una superfície igual o inferior al 50% del bitllet.