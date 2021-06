Troben nous gens associats a l'Alzheimer

Un estudi liderat per Ace Alzheimer Center Barcelona publicat recentment a la revista 'Nature Communications' ha permès identificar sis noves variants genètiques implicades en la malaltia d'Alzheimer. Aquests resultats han sorgit d'una anàlisi que va comprendre tots els gens coneguts de mig milió de mostres genètiques. Els investigadors, a més, han elaborat una escala de valoració del risc de desenvolupar la malaltia i, aplicant-la a les persones amb el gen APOE ɛ4, que és el principal factor de risc per a la demència, l'estudi ha pogut determinar que qui puntuï alt en aquesta escala desenvoluparia la malaltia d'Alzheimer fins a 5 anys i mig abans.

Per a aquest estudi, els investigadors han realitzat una associació del genoma complet de prop de mig milió de persones amb Alzheimer mitjançant la fusió de dades dels consorcis nacionals GR@ACE (Genome Research at ACE) i DEGESCO (Dementia Genetics Spanish Consortium) i internacionals IGAP (International Genomics of Alzheimer's Project), EADB (European Alzheimer DNA Biobank) i UKBiobank.