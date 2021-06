Què és i qui pot demanar el passaport covid?

Està dirigit a qualsevol viatger, que podrà mostrar si ha estat vacunat, si ha passat la malaltia o si s'ha fet una prova PCR

Actualitzada 07/06/2021 a les 11:37

Qui pot demanar el passaport covid?

On el puc obtenir?

On es pot descarregar?

Quina validesa té?

Recull totes les vacunes?

I en el cas dels no vacunats?

Poden els països imposar quarantena amb el certificat?

El passaport Covid és una acreditació digital que té com a objectiu reactivar el turisme europeu aquest estiu. Està dirigit a qualsevol viatger, que podrà mostrar si ha estat vacunat contra la covid-19, si ha passat la malaltia i ha generat anticossos, o si s'ha fet una prova PCR o test d'antígens.El certificat portarà el nom, la data de naixement, i el DNI del titular. La informació relacionada amb la covid serà accessible mitjançant un codi QR.El certificat és gratuït i el pot demanar qualsevol ciutadà o resident a la Unió Europea.Serà expedit per les autoritats sanitàries de cada país. A Espanya seran les comunitats autònomes les encarregades de distribuir el certificat en coordinació amb el. Ministeri de Sanitat.Es podrà descarregar a qualsevol dispositiu mòbil, però també es pot obtenir en paper.De moment tindrà una validesa de 12 mesos des del moment de la seva expedició.El document recollirà quan, on i quantes dosis ha rebut el viatger i serà vinculant per a les vacunes aprovades per l'Agència Europea de Medicaments (EMA), que per ara ha validat els fàrmacs de Pfizer-BionTech, Moderna, Astrazeneca i Jannsen.No obstant això, el certificat també contindrà informació sobre si el viatger ha rebut alguna altra vacuna aprovada per un Estat membre, però no per l'EMA, com és el cas d'Hongria amb la vacuna russa Sputnik V i la xinesa Sinopharm, encara que serà potestat de cada país membre decidir si les considera vàlides o no.El document recollirà igualment el resultat negatiu dels test PCR o d'antígens (depenent de les exigències del país al qual es viatgi) que s'hagin realitzat els viatgers no vacunats.En el cas de les persones que hagin passat el virus en els sis mesos anteriors, el certificat recollirà que estan immunitzats.Amb l'impuls d'aquest certificat en l'àmbit europeu, els Vint-i-set intentaran evitar exigir quarantenes o PCR addicionals als viatgers que entrin als seus territoris, però no exclou imposar-les en cas que la situació epidemiològica ho requereixi i sempre que siguin «necessàries i proporcionades», segons la UE.