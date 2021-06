Iceta creu que el Govern decidirà sobre els indults abans de l'estiu

Ha subratllat que indultar seria una decisió «bastant assenyada si estem obstinats en el diàleg i en la reconciliació»

Actualitzada 07/06/2021 a les 09:51

El ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, ha considerat aquest dilluns que la decisió del Govern sobre els indults als presos independentistes estarà llesta abans de l'estiu i ha subratllat que indultar seria una decisió «bastant assenyada si estem obstinats en el diàleg i en la reconciliació».«No crec que falti molt perquè hàgim de discutir sobre aquesta qüestió», ha assenyalat Iceta en una entrevista a la Cadena Ser, on ha comentat que el titular de Justícia, Juan Carlos Campo, està preparant els expedients i només queda «el que tardi el president Pedro Sánchez a decidir quan el posa a l'ordre del dia».Sobre el preu polític que aquesta mesura pot tenir en el Govern, el titular de Política Territorial ha admès que a vegades cal anar contra l'opinió pública i contra la inèrcia; «moltes de les decisions que es prenen en política tenen un cost» però al final el Govern «s'ha de mullar i patir la crítica», ha afegit.I ha insistit que aquestes són les regles del sistema democràtic «i millor acostumar-se».Respecte a la figura de Pere Aragonès com a interlocutor, Iceta ha assenyalat que dels líders d'ERC que coneix «probablement és el més adequat per al diàleg» i ha apostat per «donar espai i oportunitat a l'independentisme».A la pregunta de si ja hi ha data per la reunió de Sánchez i Aragonès de cara a la taula de diàleg, Iceta ha dit que ho desconeix però també ha recordat que les agendes de tots dos aquests dies a Barcelona es creuen bastant «pel que s'aniran veient, però per a treballar de la taula de diàleg segurament caldrà esperar una miqueta més».Iceta també ha revelat que no l'han trucat per formar part d'aquesta taula si bé ha assegurat que intentarà ajudar «des del lloc que toqui».Sobre la suposada crisi de l'Executiu, Iceta ha afirmat no saber res però ha deixat clar que l'actual Govern és «bo» tant «íntegrament, i ministre a ministre» i ha valorat que hagi encertat en l'enfocament de fons: la vacunació i la recuperació econòmica.«Crec que aquest Govern està encertant i, per tant, té perspectiva de durar», ha afegit.