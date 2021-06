Espanya registra 9.536 nous infectats de covid-19 i 40 defuncions més des del divendres

Pel que fa a les defuncions, el Ministeri de Sanitat xifra en 80.236 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 40 més que divendres. 91 s'han produït en els darrers 7 dies. A Madrid n'hi ha hagut 18, a Andalusia 12, al País Basc 8, i a Castella i Lleó i a l'Aragó 7 a cadascuna. A Catalunya n'hi ha hagut 6. A banda, 3 Comunitats Autònomes no han reportat cap víctima mortal en la darrera setmana.En aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 4.114 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 3,33% de tots els llits disponibles. 1.124 persones estan ingressades a l'UCI, l'11,79% del total de llits per a crítics. A Catalunya, el nombre de pacients a l'hospital per coronavirus és de 626, el 2,51%, i a l'UCI n'hi ha 216, cosa que suposa un 16,73% de la capacitat total.En les darreres 24 hores hi ha hagut 356 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 154 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Andalusia n'hi ha hagut 79, a Madrid 65 i a Catalunya 469.Un 41,7% de la població espanyola amb una dosi de la vacuna i un 23,2 amb la pauta completaD'altra banda, de les 33.129.880 dosis de la vacuna que el govern ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 7 de juny (21.490.755 de Pfizer / BioNtech, 3.021.500 de Moderna, 7.344.700 d'AstraZeneca i 1.272.925 de Janssen) se n'han administrat fins ara 30.007.806, que representen un 90,6% del total. 19.786.574 persones, el 41,7% de la població espanyola, ha rebut almenys una dosi, i n'hi ha 11.002.869 amb la pauta completa, el 23,2%.A Catalunya, de les 5.323.030 dosis rebudes (3.438.080 de Pfizer, 487.700 de Moderna, 1.188.700 d'AstraZeneca i 208.550 de Janssen), se n'han subministrat fins ara 4.673.252, el 87,8% del total. Hi ha 3.020.524 persones amb almenys una dosi i 1.702.865 amb la pauta completa.La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (5.577.820) i fins ara n'ha administrat el 93,4% (5.209.446). Astúries i Navarra són els territoris on s'han injectat els percentatges més alts de les dosis que han rebut, ambdues amb el 96,7%) mentre que Melilla és el territori que n'ha administrat menys a dia d'avui, amb 42.469 dosis de les 48.940 que ha rebut, el 86,8% del total.La Unió Europea ha adquirit fins ara 93.509.245 vacunes, i d'aquestes Espanya n'ha rebut el 35,5%, 33.153.945. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 13.650 que s'han entregat a Andorra, les 6.829 pendents d'entrega i les 134.830 que ha rebut l'Exèrcit (fins ara n'ha administrat 86.511, el 64,2%).