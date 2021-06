El rebut de la llum puja un 42% amb la nova factura respecte fa un any, segons FACUA

L'entitat atribueix el creixement als increments tarifaris de les elèctriques i al nou sistema de facturació per hores

Actualitzada 07/06/2021 a les 17:55

El rebut mensual de la llum s'ha disparat un 42% interanual des de l'entrada en vigor de la nova factura, l'1 de juny. FACUA ha atribuït aquest creixement als increments tarifaris de les empreses elèctriques i al nou sistema de facturació per trams horaris. L'entitat ha alertat que aquesta estructura representa un augment del preu de l'energia consumida per a un «altíssim percentatge de consumidors» i perjudica especialment les economies més desafavorides. En aquest context, FACUA ha reclamat una investigació sobre les «importants pujades» que estan aplicant les grans elèctriques i ha demanat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) canvis en els trams de manera que l'horari vall s'avanci a les deu del vespre.Així mateix, l'entitat ha instat el govern espanyol a aplicar una tarifa més baixa per als primers quilovats hora consumits i una reforma del bo social perquè més famílies s'hi puguin acollir. També ha reclamat una baixada de l'IVA en la factura dels consumidors domèstics.Segons l'anàlisi de FACUA sobre l'evolució de la tarifa semirregulada (PVPC), si s'extrapolen a un mes complet els preus aplicats de l'1 al 7 de juny, el rebut de l'usuari mitjà arribaria a 86 euros i seria el tercer més car de la història. En cas de confirmar-se, només tindria per davant els 88,6 euros del primer trimestre de 2012 i els 87,8 euros de gener de 2017.L'import dels primers dies de juny representa un increment interanual mitjà d'un 42% respecte a juny de 2020, quan la factura es va situar en 60,6 6 euros. El rebut de l'usuari mitjà de maig va ser de 82,1 euros.El preu del quilovat hora de l'1 al 7 de juny ha estat de 13,5 cèntims en horari vall, 17,9 en horari pla i 30,1 en horari punta. El juny de 2020, el preu mitjà sense discriminació horària va ser d'11,3 cèntims.Si es ponderen els consums de l'usuari mitjà en cada tram, el preu mitjà del quilovat hora d'aquests set primers dies de juny ha estat de 19,5 cèntims, un 72,1% interanual més.