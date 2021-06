El Poder Judicial espanyol critica que que es prohibeixin actes d'apologia del franquisme

Un informe sobre la llei de Memòria Democràtica també qüestiona que no es tractin per igual 'totes' les víctimes de la Guerra Civil

El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprovat, amb l'oposició d'una minoria dels seus vocals, el seu informe sobre la nova llei de Memòria Democràtica, en el qual critica mesures com el tancament de fundacions o la prohibició d'actes públics que facin apologia del franquisme.El document assumeix els plantejaments ja esgrimits pels vocals Roser Bach i Wenceslao Olea en l'esborrany de dictamen, en qual ja qüestionaven que l'avantprojecte remès pel Govern facultés el tancament de fundacions profranquistes sota l'argument que, encara que defensin valors contraris a la Constitució, estan emparades per la llibertat d'expressió.El dictamen ha tirat endavant en el ple per 15 vots enfront de sis que s'han oposat a la proposta dels dos ponents, acceptada íntegrament i en la qual també se subratllava la necessitat de protegir el dret de reunió davant la possible prohibició d'actes públics d'exaltació de la dictadura franquista.La forma en què la normativa del Govern encara la protecció de les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió de règim de Franco és un altre aspecte controvertit per al CGPJ, que alerta del risc que tuteli «de manera asimètrica» la dignitat de les diferents víctimes d'aquest període històric, en funció de la seva procedència.