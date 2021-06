Des d'avui els viatgers amb la vacunació completa poden entrar a Espanya

Han d'haver rebut la pauta completa 14 dies abans

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:03

Els viatgers que acreditin estar immunitzats amb la pauta completa de les vacunes Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, autoritzades per l'Agència Europea del Medicament (EMA), o les xineses Sinopharm i Sinovac-*Coronavac podran entrar a Espanya des d'avui, dilluns.Així ho recull l'ordre elaborada pels ministeris de Sanitat i Interior, encarregats del control sanitari i de fronteres, i que exigeix que s'acrediti com a requisits per entrar a Espanya haver rebut la pauta completa 14 dies abans.Aquesta ordre va ser publicada dissabte en el Boletín Oficial del Estado, que també va publicar les noves restriccions per a l'hostaleria i l'oci nocturn que es van acordar en el consell Interterritorial de Salut de la setmana passada.Contra aquestes mesures van votar Catalunya, Galícia, Andalusia, Madrid i Múrcia, mentre que el País Basc ni tan sols va participar en la votació i Castella i Lleó i la Ciutat Autònoma de Melilla es van abstenir.Encara que la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va insistir que aquestes mesures són d'obligat compliment, ahir, el ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, va defensar que aquestes actuacions per a frenar la pandèmia «han d'adaptar-se al territori».Una posició que posa de manifest després que Madrid, Andalusia o Euskadi anunciessin que mantindrien les limitacions aprovades pels seus respectius governs.