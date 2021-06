CaixaBank negociarà l'ERO amb els sindicats fins el 29 de juny, «com a màxim»

L'entitat ha proposat ampliar el termini, una reclamació que també plantejaven els treballadors

Actualitzada 07/06/2021 a les 15:47

La direcció de CaixaBank ha proposat aquest dilluns als sindicats ampliar el període de consultes de l'ERO, que acabava el 10 de juny, fins al 29 de juny, per a donar més marge a la negociació i intentar facilitar un acord.Fonts de CaixaBank han precisat a Efe que la proposta s'ha produït al final de la reunió mantinguda aquest dilluns entre totes dues parts, i fonts sindicals han precisat que ha comptat amb el vistiplau dels representants dels treballadors.De fet, els sindicats del banc també reclamaven a la pròpia direcció allargar la negociació, atès que les posicions encara estan molt allunyades.No obstant això, fonts sindicals han comentat que la direcció de CaixaBank també ha deixat clar que l'ajornament és definitiu, és a dir, que no es planteja allargar el període de consultes més enllà del 29 de juny.La idea és que en les pròximes setmanes CaixaBank i els sindicats es reuneixin els dimarts i els dimecres.D'altra banda, CaixaBank ha obert avui la porta a reduir el nombre d'extincions en la xarxa comercial i a estudiar fórmules per a la redistribució territorial de l'excedent de personal que ha plantejat després de la seva fusió amb Bankia i que ha quantificat en unes 8.000 baixes, entre acomiadaments i recol·locacions.Empresa i sindicats han mantingut aquest dilluns una nova reunió per a negociar l'ajust de plantilla, en la qual la direcció ha posat sobre la taula algunes noves propostes.La direcció ha mostrat la seva disposició a estudiar fórmules que permetin redistribuir territorialment l'excedent de personal, amb la finalitat de poder acceptar el màxim de peticions d'adhesió voluntària en aquelles zones on el nombre d'interessats a sol·licitar el pla de sortides incentivades sigui superior al contingent previst.CaixaBank, a més, estudiarà la possibilitat de reduir el nombre d'extincions en la xarxa comercial, de manera que aquest excés de plantilla faciliti cobrir necessitats com, per exemple, baixes de llarga durada, vacances o baixes de maternitat o paternitat, han explicat fonts de l'entitat.Respecte a les compensacions per l'extinció de contractes, el banc ha demanat als sindicats que plantegin una proposta «assumible» i «conforme a la realitat del negoci bancari».L'última proposta de l'ERO de CaixaBank contempla 7.605 extincions de contractes i 686 recol·locacions, així com prejubilacions a partir dels 56 anys.El banc, a més, manté el límit màxim d'empleats majors de 52 anys que poden adscriure's al pla d'extincions de contracte, que segueix fixat en el 60%, al·legant que és necessari per a preservar l'equilibri generacional i evitar que totes les sortides es concentrin en el mateix tram d'edat.Els sindicats exigeixen al banc que garanteixi la voluntarietat de les adhesions, que redueixi el nombre d'extincions, que millori les indemnitzacions i que retiri aquest contingent de baixes de majors de 52 anys.La reunió negociadora ha coincidit amb una nova jornada de protestes a CaixaBank per l'ERO. Els empleats han realitzat una aturadaparcial d'11.00 a 12.00 hores que, segons els sindicats, ha secundat gairebé el 87% de la plantilla.Demà dimarts la direcció del banc i sindicats tornaran a reunir-se per a intentar acostar postures.