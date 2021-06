Apple presenta el sistema operatiu iOS15 i obre FaceTime a Android i Windows

El sistema de videotrucades permetrà escoltar música o veure una pel·lícula de manera simultània entre els participants

Actualitzada 07/06/2021 a les 22:06

Apple ha presentat aquest dilluns el nou sistema operatiu per a iPhone, iOS 15, en el qual ha actualitzat el servei de videotrucades FaceTime perquè sigui accessible als usuaris d'Android i Windows, a l'estil de Zoom, la plataforma més popular d'aquest tipus des que va aparèixer la pandèmia de la covid-19.El nou FaceTime introdueix la possibilitat de crear enllaços per a les trucades que es poden compartir amb la resta d'usuaris, la qual cosa permet l'accés mitjançant la web als qui no estiguin usant dispositius d'Apple, una cosa que no era possible fins ara.A més afegeix un sistema de visualització en 'graella' -en què tots els participants en la trucada apareixen amb les mateixes dimensions un al costat de l'altre-, i la manera retrat per a difuminar els fons de manera automàtica.La marca de Cupertino (Califòrnia) ha començat amb aquest anunci a la seva conferència anual de desenvolupadors WWDC, que enguany se celebra en format digital per la pandèmia i que durarà fins dijous que ve.Una altra de les millores a FaceTime és la inclusió d'àudio espacial, de manera que en una videotrucada amb diversos participants, la veu de cadascun d'ells sonarà com si provingués del mateix lloc en què aquesta persona apareix en la pantalla (cantonada superior dreta, cantonada inferior esquerra, etc.).També en relació al so, la versió actualitzada de la plataforma per a videoconferències d'Apple és capaç de detectar i eliminar sorolls de fons com a obres o aspiradors, perquè la conversa pugui escoltar-se amb la major nitidesa possible.La firma que dirigeix Tim Cook ha vist durant l'últim any com competidors de FaceTime com Zoom, Google Meet o Microsoft Teams guanyaven cada vegada més terreny enmig de la pandèmia, i ha centrat esforços a posar al dia el seu servei amb totes les funcionalitats de la competència.Així, la versió renovada també inclou SharePlay, una eina per a escoltar música o veure pel·lícules i televisió de manera simultània amb la resta d'usuaris durant una trucada, tractant d'aprofitar la popularitat que aquest tipus d'activitats han aconseguit amb la covid-19.