Alemanya comença a plantejar pujar l'edat de jubilació fins als 68 anys

Un comitè d'experts ho considera necessari per fer front al finançament del sistema a partir del 2025

Actualitzada 07/06/2021 a les 19:54

Un comitè acadèmic que assessora al Ministeri d'Economia alemany ha recomanat pujar l'edat legal de jubilació fins als 68 anys per a fer front als problemes de finançament que sorgirien a partir de 2025, segons es desprèn d'un nou informe del comitè sobre el futur de les jubilacions conegut aquest dilluns.La legislació actual preveu un augment gradual de l'edat de jubilació fins als 67 anys en 2029.El comitè considera que l'edat de jubilació ha d'adaptar-se a les expectatives de vida.El nivell actual de les pensions, segons els acadèmics, només podria mantenir-se d'una altra manera amb un augment significatiu de les aportacions del fisc al sistema de jubilacions el que repercutiria negativament en la capacitat inversora de l'estat.«Això es faria a costa d'inversions de futur en educació, protecció del clima i infraestructura», diu l'informe.El comitè assessor considera que la relació entre el temps de vida laboral i el temps durant el qual es rep la jubilació ha de mantenir-se constant.Segons els pronòstics actualment sobre expectativa de vida, això implicaria que per a 2042 l'edat de jubilació hauria d'augmentar als 68 anys.El comitè matisa en dir que en cas que hi hagi una baixa en l'expectativa de vida també pot haver-hi una baixa en l'edat de jubilació.A més de l'augment de l'expectativa de vida, la baixada de la taxa de natalitat a Alemanya és una cosa que amenaça a mitjà termini l'estabilitat del sistema de pensions del país.