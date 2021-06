Les empreses que reparteixen aliments i begudes a bars i a restaurants se centren a la digitalització

Arrossegades per l'impacte de la pandèmia de coronavirus en l'hostaleria, les empreses que distribueixen aliments i begudes a bars i restaurants comparteixen els objectius de digitalització i innovació tecnològica per a sortir a flotació de la crisi.La distribució al horeca (hostaleria, restauració i cafeteries) ha estat un dels sectors afectats pel tancament de 85.000 establiments hostalers i una caiguda general del 20% a la facturació dels locals en 2020.Un exemple és la cadena de distribució Makro, filial espanyola del grup alemany Metro, amb més de 900.000 clients, que va veure descendir el seu volum de vendes un 17% anual en el seu últim exercici fiscal, encara que en els últims mesos ha notat signes positius de recuperació, com un repunt del 4% a les vendes de Setmana Santa.«La nostra prioritat està en el client hostaler, a donar-li eines i serveis per a ajudar-lo a sobreviure i després a créixer», assegura a Efe la responsable de Solucions Digitals de Makro, Martha Gómez.Les seves últimes iniciatives mostren una aposta per la «omnicanalitat», això és, acostar als clients diferents maneres de fer la compra segons les seves necessitats a cada moment: així es pot des d'acudir a les botigues físiques fins a encarregar per internet, per telèfon o a través de l'aplicació, recollir les comandes en un punt fix o esperar al repartiment.Amb Makro l'hostaleria té l'opció de contractar el servei «take away» (per a portar) o el «delivery» (lliurament a domicili), entre altres possibilitats que inclouen la compra a crèdit, assessoria jurídica per a gestionar els canvis en les restriccions i suport tècnic en la gestió de webs i reserves.Gómez explica que han reforçat l'acompanyament dels clients per a impulsar la transformació digital, a part dels esforços per digitalitzar la pròpia distribució en un context en el qual el sector horeca els demana sobretot «rendibilitat».Per a no quedar-se enrere, Makro s'ha unit a les empreses de begudes Coca-Cola, Mahou-San Miguel i Pernod Ricard en un projecte dirigit a accelerar la digitalització de l'hostaleria amb el qual esperen mobilitzar uns 200 milions d'euros en els pròxims tres anys amb finançament europeu del pla de recuperació de la crisi.«Creiem que la part de la distribució es veurà reforçada quan acabin les restriccions. El sector té moltes ganes de tornar a treballar i l'usuari final, de tornar a les sales. Aquest temps de pandèmia pot servir per a millorar la gestió dels negocis i les comandes», subratlla Gómez.L'empresa Conway, del grup europeu Lekkerland i amb més de 5.600 clients a Espanya i Portugal, va registrar en 2020 una caiguda de les vendes del 30%, amb mesos de fort impacte com a abril, quan la pèrdua va ser del 90%, si bé després ha anat recuperant l'activitat no sense alts i baixos.Per al seu director general, Pedro Giménez, «ha estat molt complicat gestionar les obertures i tancaments totals o parcials de cada zona, sense previ avís per part de les autoritats i amb un efecte acordió en els recursos disponibles per a atendre les necessitats de cada moment».El responsable destaca que estan donant suport als seus clients en tot el necessari perquè la seva activitat es ressenti el menys possible, millorant l'eficiència interna de la mà de la digitalització, i esperen recuperar els nivells de facturació de 2019 en 2021.També estan invertint en un nou portal perquè els clients tinguin la major informació dels seus proveïdors i accedeixin a solucions com un gestor de magatzem més avançat i una eina de traçabilitat de comandes.La Federació Espanyola d'Empreses de Distribució a Hostaleria i Restauració (Fedishoreca), que representa a més de 600 empreses, calcula que les caigudes en les vendes han estat superiors al 40% en 2020 i a principis de 2021.El director general de la patronal, José Manuel Fernández, veu amb optimisme que la situació es vagi normalitzant, malgrat reconèixer que la incertesa seguirà per més temps.«El primer que volem fer, com en anteriors crisis, és adaptar-nos a les necessitats de l'hostaleria i racionalitzar la distribució per a fer-la més eficient», apunta Fernández, que insisteix en el repte de la transformació digital en la relació amb els clients i en la gestió interna.El dirigent esmenta que també ells aspiren a rebre ajudes europees per a aconseguir una mobilitat més sostenible en col·laboració amb el sector cerveser i altres proveïdors, així com per a digitalitzar l'hostaleria al costat de l'associació de fabricants i distribuïdors Aecoc.A més dels esforços del sector per renovar les flotes de vehicles, Fernández demana flexibilitat a les administracions públiques amb la finalitat d'organitzar millor la distribució en els nuclis urbans, on cada vegada hi ha més zones de baixes emissions, entre altres facilitats per a anar sortint de la crisi.