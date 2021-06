Tens pessetes encara per canviar? Per aquestes pots guanyar una fortuna

El proper 30 de juny acabarà el termini establert pel Govern espanyol per poder bescanviar-les

Fa ja gairebé 20 anys que Espanya va canviar les pessetes per l'euro i va començar el procés de recollida i canvi de la moneda que fins llavors era seva. No obstant això, els espanyols encara mantenen 1.586 milions d'euros en bitllets i monedes de pessetes sense canviar mancant un mes perquè finalitzi el període de bescanvi establert pel Govern espanyol, que acabarà el proper 30 de juny.El que molts ciutadans no saben és que el pas del temps i les característiques especials d'algunes pessetes han fet que es revalorin i passin a costar avui dia una autèntica fortuna, segons recullen pàgines especialitzades en numismàtica Foronum i Tot Col·lecció.La pesseta 1987 E-87, encunyada per a commemorar la III Exposició Nacional de Numismàtica, té un valor de partida d'uns 45 euros. És la més barata. Després d'ella es troba la moneda de 100 pessetes de 1985 (55 euros) i la de 50 pessetes de 1984 (entre 60 i 70 euros).Superant la barrera dels 100 euros encapçala la llista la de 25 pessetes de 1995, ja que hi ha una específica per a cada comunitat autònoma. Després, la de 100 pessetes de 1966, que pot arribar a adquirir-se per 400 euros si és d'enguany i 145 si és de 1969.Per la moneda de 5 pessetes de 1975 amb el revers commemoratiu del Mundial de 1982 poden arribar a pagar entre 350 i 400 euros, mentre que el preu de la de 50 cèntims E-51 de 1949, que va deixar d'imprimir-se en 1965, pot ascendir fins als 500 euros.Hi ha diverses també el valor de les quals supera amb escreix els mil euros. La pesseta de 1947 és la més «barata». Col·loquialment nomenades 'rosses', tenen en el revers gravat el perfil de Francisco Franco. El seu valor és d'uns 1.400 euros aproximadament. De prop li segueix la moneda de 2,5 pessetes de 1953, per la qual poden arribar a pagar-se uns 1.700 euros donada la dificultat a l'hora de trobar-la.La moneda de 5 pessetes de 1949 és, sens dubte, la més cara d'aquesta petita llista, ja que el seu valor oscil·la entre els 12.000 i els 20.000 euros.El termini per a canviar pessetes per euros finalitzarà el pròxim 30 de juny de 2021 després que el Govern espanyol decidís a mitjan novembre ampliar-lo, ja que finalitzava el passat 31 de desembre de 2020.Segons les últimes dades provisionals publicats pel Banc d'Espanya, a l'abril, els espanyols encara conservaven 1.586 milions d'euros en bitllets i monedes de pessetes, la mateixa quantitat que el mes precedent.Del total, 801 milions d'euros corresponien a bitllets, tres milions menys que al desembre, mentre que en monedes no retornades hi havia 785 milions d'euros, un milió menys.El Banc d'Espanya recorda que canviarà tots els bitllets posteriors a 1939, així com els emesos entre 1936 i 1939 també podrien canviar-se després que experts del banc els hagin analitzat. Quant a les monedes, seran canviades totes les que estiguessin en circulació al gener de 2002, quan es va passar a l'euro, entre elles les de 2.000 pessetes, les de col·lecció, les commemoratives i les especials.Per a fer el canvi qualsevol persona física o jurídica pot personar-se en l'edifici del Banc d'Espanya a Madrid, situat al carrer Alcalá número 48 o en les seves diferents sucursals. Serà necessari que l'interessat mostri DNI, passaport o targeta de residència quan la quantitat que vagi a canviar sigui igual o superi els 1.000 euros.