Té una alta incidència entre pacients malalts i recuperats de Covid-19

Actualitzada 05/06/2021 a les 19:10

Un fong omnipresent

Com s'adquireix?

La mucormicosis i la covid-19

l'Índia, el gran foto. Amèrica en perill?

Una perillosa però rara infecció causada per un fong que ennegreix els teixits té en suspens a les autoritats sanitàries globals. Les alarmes responen al fet que la mucormicosis, també coneguda com el Fong Negre, té una alta incidència entre pacients malalts i recuperats de covid-19.Almenys 19 regions de l'Índia ja han elevat en els últims dos mesos a categoria d'epidèmia l'avanç d'aquesta malaltia, que compta més 14.000 diagnòstics en aquest país, i zones del món com Amèrica ja reporten, encara que limitats, diversos casos d'infeccions.Aquesta preocupació creix, a més, perquè la seva mortalitat va del 40% al 80% d'acord amb les condicions de base del pacient.Però, què és?, com es tracta?, és contagiós entre humans? i, cosa que és més important, quin risc real existeix que la seva propagació agreugi l'actual pandèmia de coronavirus?El Fong Negre, anteriorment anomenat cigomicosis, és per definició una infecció fúngica greu però estranya, que és causada per un grup de floridures anomenades mucormicetos.Els Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels EUA (CDC) expliquen que aquests fongs són molt comuns i «viuen en tot el medi ambient», particularment en el terra i en matèria orgànica en descomposició.Existeixen diversos tipus d'aquesta infecció depenent de la regió del cos a la qual ataquin, com la rinocerebral (sinusal i cerebral), la pulmonar, la gastrointestinal o la que infesta la pell.El primer que cal saber és que els éssers humans adquireixen la mucormicosis en entrar en contacte amb les espores del fong presents en l'aire i en l'ambient.També pot passar a la pell «després d'un tall, cremada o un altre tipus de lesió cutània», precisen els CDC, però el que no succeeix és que es transmeti entre persones.El segon és que la mucormicosis afecta principalment a pacients amb problemes de salut de base, com a diabetis o sida, o que prenen medicaments que redueixen la capacitat del cos per a combatre gèrmens i malalties, com és el cas de malalts de covid.De fet, el document de consulta conegut com a Manual de la farmacèutica Merck Sharp & Dohme (MSD) matisa que «és probable que constantment s'aspirin les espores d'aquestes floridures, però no solen causar infecció».Com va explicar Sylvain Aldighieri, responsable de la resposta davant la covid-19 de l'Organització Panamericana de la Salut (OPS), el Fong Negre és considerat «com una infecció micótica oportunista».«Aquest patogen afecta, principalment, a pacients amb diabetis controlada, pacients amb sida, pacients amb immunosupressió iatrogènica i a pacients amb trasplantaments de medul·la òssia i d'òrgans», va dir l'expert.A més, va aclarir, es tracta de «una infecció coneguda pels metges des d'abans de la pandèmia», per la qual cosa existeixen mètodes de diagnòstic efectius a tot el món.Segons Aldighieri, «en els últims mesos, s'ha observat un augment de casos de mucormicosis en pacients amb covid-19 i el major nombre de casos va ser reportat a l'Índia».«En els pacients amb covid-19 greus en fase activa o en fase de recuperació existeixen múltiples factors de risc o comorbilidades, tal com immunosupressió causada per corticoides», va dir, en precisar que el seu ús és «un factor de risc» per a adquirir la infecció.En això coincideixen els CDC, que recorden que és factible que «alguns pacients puguin tenir covid-19 i una infecció per fongs al mateix temps», però es necessiten exàmens especialitzats perquè les malalties fúngiques poden compartir símptomes amb el coronavirus com a febre, tos o dificultat respiratòria.Efectivament, els principals signes d'alarma de la murcomicosis són aquests, a més d'inflamació facial d'un sol costat, mal de cap, congestió nasal i lesions negres en el pont nasal o en la part superior interna de la boca.L'Índia, que continua sent el país del món que registra més casos nous de coronavirus, amb 1,3 milions durant l'última setmana, també és focus d'un augment de diagnòstics de la murcomicosis.En una carta enviada a la revista The Lancet Respiratory Medicine i publicada el 3 de juny, científics han advertit que «a mesura que l'Índia continua aconseguint estabilitat sobre la situació existent (per la covid), ha sorgit una altra amenaça imminent en forma de malaltia associada al coronavirus, la murcormicosis».Akshay Raut, adscrit al Saint George Hospital i a l'escola pública de medicina Grant Government Medical College de Mumbai, i Nguyen Tien Huy, de la School of Tropical Medicine and Global Health i la Universitat de Nagasaki, subscriuen l'advertiment que parla de 14.872 casos del Fong Negre fins al 28 de maig passat.En vista d'aquest ràpid augment, el Govern central indi està enviant el medicament anfotericina B, principal tractament contra la malaltia a més de la cirurgia per a retirar els teixits infectats, a tots els estats afectats i va prohibir transmetre una altra informació de control sense que sigui autoritzada pel Govern.En tant, Amèrica, un altre punt central de la pandèmia de la covid-19, també ha registrat diversos casos.Segons dades de la OPS daus per Aldighieri, «a la regió, hi ha reportis públics de casos ben documentats als EUA, al Brasil, a Mèxic, a Paraguai i a l'Uruguai».«No obstant això, en aquest moment, és un número de reportis molt limitat», fins i tot comptant amb la Xarxa Llatinoamericana de Vigilància de la Resistència als Antimicrobians (ReLAVRA), que rep aquestes xifres, va tancar l'expert sense precisar un número total.