Per què ara es parla que la covid va poder sortir d'aquest laboratori

Creat en un laboratori com a arma biològica?

El debat sobre si el coronavirus va néixer d'un laboratori o si ho va fer de la pròpia naturalesa segueix a debat quan portem ja pràcticament un any i mig de pandèmia. Però en les últimes setmanes ha ressorgit amb força. Per què?Tal com recull Gizmodo, no existeixen noves proves que apuntin a la possibilitat que una fugida descontrolada de l'interior del laboratori de Wuhan hagi estat el desencadenant de la pandèmia.Però precisament el fet que hagi passat un any i mig i encara la comunitat científica no tingui certeses sobre l'origen del virus, és el que manté obertes totes les opcions.Fa uns dies, el Wall Street Journal va publicar una informació que revelava que tres investigadors del laboratori de Wuhan havien estat ingressats en un hospital al novembre de 2019, un mes abans que es descobrís 'oficialment' el virus.Els símptomes d'aquests tres empleats eren compatibles amb els de la Covid-19, però també amb altres malalties estacionàries, és a dir, que podria haver-se tractat d'una grip o fins i tot un refredat.Aquesta informació sorgeix, a més, quan l'Organització Mundial de la Salut (OMS) posarà en marxa la segona fase de la seva recerca per a descobrir els orígens del virus.De manera paral·lela, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha ordenat als seus serveis d'intel·ligència que en 90 dies presentin un informe sobre el possible origen del coronavirus. Aquesta decisió ha aixecat butllofes a la Xina, que ha respost amb la mateixa arma: amenacen amb investigar ells als EUA.Alguns experts creuen que és improbable que el virus fos creat en un laboratori i filtrat a l'exterior a manera d'arma biològica. L'anàlisi genètica del virus revela que no existeixen diferències amb un altre coronavirus sorgit de ratapinyades a la Xina i no es veu la presència de manipulació de laboratori.Gizmodo també apunta al fet que la teoria de l'arma biològica té una llacuna: l'efecte del coronavirus ha estat global, la Xina també s'ha vist afectada i és impossible limitar els danys a un grup determinat.Descobert en la naturalesa però escapat del laboratoriEn canvi, una opció més factible és que el virus fos descobert en la naturalesa i després s''escapés' d'un laboratori, bé fos de manera voluntària o involuntària. Encara que segons els experts aquesta teoria és poc probable, sí que és possible.El laboratori de Wuhan té, entre altres comeses, estudiar diversos tipus de coronavirus per a saber per què alguns d'ells són tan perillosos. De fet, en la memòria de tots està el temut SARS, que va sorgir de ratapinyades asiàtiques en 2003, i que va suposar una breu però terrible pandèmia en aquell temps.Precisament, els orígens d'aquell SARS no es van poder conèixer amb certesa fins a 14 anys després, en 2017, per la qual cosa en el cas del coronavirus de Wuhan pot passar un temps semblant.