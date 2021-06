La discussió entre veïns que s'ha fet viral per la nova tarifa de la llum: «la nit no és per posar rentadores»

Aquesta anècdota s'ha publicat a Twitter i reflecteix el problema de molts espanyols

Actualitzada 05/06/2021 a les 13:52

El psoe destruye la convivencia pic.twitter.com/eEJNZtjr6i — abel cobos (@Abcoal) June 3, 2021

El nou model de tarifa de llum que ha entrat en vigor des de l'1 de juny està generant molt enrenou, perquè l'augment del preu a unes certes hores del dia fa que moltes persones es plantegin usar electrodomèstics com la rentadora, el rentavaixella o la planxa en franges on és més barat i, clar, això ocasiona problemes de soroll a hores intempestives.El preu més baix de consum és de les 12 de la nit a les 8 del matí, entre setmana, i el cap de setmana, tot el dia. Per això, hi ha veïns que poden queixar-se de sentir el traqueteo de la rentadora en la matinada per a estalviar.Això ja està provocant una infinitat de memes que fan broma amb aquesta possibilitat, però la veritat és que són situacions que s'estan donant ja i provocant alguns desacords en les comunitats de veïns.Així ho ha mostrat el tuitaire Abel Cobos, que va compartir una foto del seu amic Gabriel Birgisson del cartell que es va trobar en el seu portal referit a l'hora en les quals es posaven els electrodomèstics.«La nit és per a descansar, no per a posar rentadores. Gràcies», va escriure. «A les 1.45 hores, de debò?». No obstant això, l'altre veí o veïna afectat va voler justificar el soroll a aquestes hores a la seva casa: «La llum me la pagues tu?».Aquest tuit ja acumula més de 7.000 retuits i gairebé 48.000 likes, probablement per la quantitat d'usuaris que es veuen reflectits en aquesta situació.