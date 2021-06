Karlos Arguiñano diu obertament el que pensa de Fernando Simón

El famós cuiner basc expressa els seus sentiments enfront l'expert

Actualitzada 05/06/2021 a les 13:38

El cuiner Karlos Arguiñano sol acompanyar les explicacions de les receptes del seu programa Cocina abierta amb comentaris sobre l'actualitat, on opina obertament de com està vivint la pandèmia o les novetats que hi ha hagut entorn d'ella. Aquesta setmana, el xef ha sorprès els espectadors del seu programa en parlar d'una persona que s'ha convertit en un dels rostres més coneguts de la pandèmia del coronavirus a Espanya: Fernando Simón.L'exposició pública a través de compareixences diàries del director del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries li ha valgut la simpatia de molts i les crítiques d'uns altres, que no li perdonen les equivocacions comeses. En el cas de Arguiñano, el cuiner ha confessat que s'ha «encapritxat» amb el doctor Simón.El xef ha reconegut que «alguns tenen problemes» amb Simón arran de les afirmacions que ha realitzat des que va esclatar la pandèmia a tot el món, una postura amb la qual no coincideix. «Li envio una salutació afectuosa des d'aquí», ha manifestat Arguiñano.En la seva opinió, Simón «ha donat la cara en tot moment en aquests 15 mesos, i s'haurà equivocat, com ens equivoquem tots, però és que veníem del no-res, de no tenir ni idea».«Ha donat la cara tots els dies, jo li tinc molt respecte», ha afegit el cuiner.Tal com ha comentat Arguiñano, «aquí moltes vegades parlem, tirem la pedra i amaguem la mà. I aquest no ha amagat la mà mai. S'haurà pogut equivocar, sí, sí, però com tots. Em sembla un expert, sí o sí», ha resolt.